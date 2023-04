Barcelona želi kapetana Cityja dovesti već na ljeto. Romano tvrdi: 'On je prioritet kluba'

Kako piše Fabrizio Romano, najpoznatiji stručnjak za transfere, kapetan Manchester Cityja Ilkay Gündogan (32) mogao bi napustiti klub već na ljeto.

Već se dulje vrijeme priča o tome kako je Barcelona zagrizla za veznjaka njemačke reprezentacije i da radi na njegovom dovođenju. Gündogan je pod ugovorom s Manchester Cityjem do kraja ove sezone i još nije ispregovarao svoj ostanak u klubu.

"Barcelona ga želi, to je sigurno. O tome se u klubu priča od prošle godine, ali on sam još uvijek nije donio odluku. Gündogan se želi usredotočiti na završnicu sezone s klubom, sanja naslov u Ligi prvaka, a nakon toga će reći koje su mu namjere. Ali Barcelona ga želi, on joj je prioritet", tvrdi Romano.

Gündogan je u City stigao 2016. iz Borussije Dortmund. Za "građane" je odigrao 293, a za klub s Etihada zabio je 54 gola i asistirao za 38 puta. Gündogan je s klubom s Etihada četiri puta bio prvak Engleske i igrao finale Lige prvaka.

