Barcelona želi zvijezdu Atletica: 'Ne mogu stalno o budućnosti'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Marcelo del Pozo

Barcelona je stupila u kontakt s Atletico Madridom oko mogućeg transfera napadača Juliana Alvareza. Trener Katalonaca Hansi Flick osobno je nazvao Argentinca jer je u potrazi za još jednim napadačem, a Alvarez bi savršeno odgovarao njegovim željama, uz Raphinhu i Lamine Yamala sljedeće sezone, navodi ESPN

Međutim, čelnici La Lige svjesni su da to neće biti lako postići, a glavni problem u cijeloj priči predstavljaju financije i činjenica da se Atletico ne bi tako lako riješio argentinskog reprezentativca. Alvares je već dugo na Barceloninom radaru, a skauti su ga prvi put preporučili dok je bio igrač River Platea. Flick smatra kako si se savršeno uklopio u momčad i zamijenio Roberta Lewandowskog kojemu ugovor ističe na ljeto. 

Alvares je u Atletico Madrid stigao prije dvije godine iz Premier lige gdje je nastupao za Manchester City. Početkom siječnja pojavile su se glasine kako bi se ponovno mogao vratiti na Otok jer je bio na Arsenalovom popisu želja. Međutim, Argentincu ugovor u Atleticu ističe u ljeto 2030., a ove sezone u dresu Atletica nastupio je 47 puta i postigao 19 golova, uz devet asistencija. 

Prema navodima ljudi bliskih Atleticu, Alvarezova cijena iznosi čak 200 milijuna eura. U slučaju da se transfer u Barcelonu realizira to bi bio drugi najskuplji transfer u povijesti, nakon Neymarovog prelaska iz katalonskog kluba u PSG. Oko cijele situacije oglasio se i sam Alvarez koji je poručio:

- Svaki tjedan pojavi se nešto novo. Ne mogu stalno objašnjavati ili demantirati svaku stvar. Trudim se tome ne pridavati važnost, često se sve pretvori u grudu laži. Čuvam svoju energiju za utakmice i momčad - jasan je napadač Atletica. 

