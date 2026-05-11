Barcin bek je ušao u nogometnu povijest s naslovom! Evo zašto

Ivan Kužela
Joao Cancelo je s Barcelonom osvojio La Ligu i postao prvi igrač s naslovima u četiri od pet najjačih europskih liga. Barcelona je pobijedila Real Madrid 2-0, a Cancelo još uvijek ne zna hoće li ostati u Kataloniji

Portugalski reprezentativac i nogometaš Al Hilala na posudbi u Barceloni Joao Cancelo (31) osvojio je novu nacionalnu titulu. Barcelona je u nedjelju pobijedila Real Madrid 2-0 golovima Rashforda i Torresa te matematički osigurala naslov u El Clasicu što se nije dogodilo 94 godine. Portugalac je u fokusu jer je s ovom titulom postao prvi i trenutačno jedini koji je osvojio naslove u četiri od pet najjačih europskih liga; nedostaje mu samo titula francuskog prvenstva.

Bek je osvojio tri Premier lige s Manchester Cityjem, Bundesligu s Bayernom, Scudetto s Juventusom i u nedjelju La Ligu s Barcelonom. Uz to je osvojio i naslov portugalske lige s Benficom. Sjajni Portugalac je na posudbi u Kataloniji do kraja sezone, a klub pregovara o njegovom mogućem ostanku. Često ozlijeđeni Alejandro Balde pao je u drugi plan, a njegovu poziciju preuzeo je trofejni bek. 

Cancelo prema Transfermarktu vrijedi devet milijuna eura. Za Barcelonu je odigrao 62 utakmice, zabio pet golova i podijelio devet asistencija. Za Portugal je nastupio 66 puta i zabio 12 golova te osvojio Ligu nacija 2019. godine.

