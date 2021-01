U susretu 21. kola španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona je na Camp Nou pobijedila Athletic Bilbao 2-1 preskočivši Real Madrid u La Ligi.

Barca je teško stigla do pete pobjede u nizu. Lionel Messi je zabio u 20. minuti za 1-0 i to nakon fantastično izvedenog slobodnjaka, no gosti su izjednačili u 49. minuti nakon autogola Jordija Albe. Katalonci su do nove prednosti stigli u 74. minuti preko Antoinea Griezmanna.

Do kraja utakmice domaćin je uspio obraniti minimalno vodstvo za važna tri boda. I budući da je Real Madrid senzacionalno kiksao protiv Levantea, Barcelona je uspjela iskoristiti situaciju i bodovno se izjednačiti s 'kraljevima', no isto tako preskočiti ih na prvenstvenoj ljestvici. Barca je sada druga, a Real treći.

U ranije odigranom susretu lider španjolskog prvenstva Atletico Madrid je na gostovanju pobijedio Cadiz sa 4-2.

Za Atletico su zabili Luis Suarez (28, 50-11m), Saul (44) i Koke (88), dok je oba gola za Cadiz zabio Alvaro Negredo (35, 71).

Šime Vrsaljko je za goste igrao drugo poluvrijeme, dok Ivo Grbić nije nastupio.

Utakmice Getafe - Alaves, te Granada - Celta završile su bez golova.

Atletico sada vodi sa 50 bodova, 10 više od Barcelone i Real Madrida, a Sevilla je četvrta sa 39 bodova.