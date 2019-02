Barić: Roditelji i igrači trče za lovom, a vani nije med i mlijeko

Robert Murić svoju će karijeru pokušati oživjeti u Rijeci. Ima tek 22 godina, a već treba oživljavati svoju karijeru. On je bio jedan od najvećih talenata posljednjih godina u Dinamu. Murić je s 18 godina iz Dinama otišao u Ajax, otac mu se sukobio sa Zdravkom Mamićem, odlučili su otići u Amsterdam, a to baš i nije bila dobra odluka. Najblaže rečeno, nije bila dobra odluka.

Foto: Zoran Grizelj/PIXSELL

- Nisu mi jasni ti klinci i njihovi roditelji. Pa oni bi trebali puno drugačije razmišljati - rekao nam je stari trenerski lisac Otto Barić, kojega su proteklih godina često zvali i pitali za savjete.

- Zvali su očevi nekih naših poznatih igrača, neću o imenima, tražili su moj savjet. Bio sam s njima na večerama, igrači su bili iz naših najvećih klubova - kaže Herr Otto i nastavlja:

- Odmah sam im rekao kako nije dobro da im djeca idu igrati vani tako mladi. Moj je savjet bio da pričekaju barem još godinu dana, da igraju u HNL-u, da se još malo dokažu i da onda idu u tu velike klubove.

Roditelji tih igrača nisu poslušali Barića.

- Zahvalili su mi se na savjetima, ali su na kraju učinili po svome. Napravili su kako su htjeli oni i njihova djeca, a sad vidim da im to baš nije bila najpametnija odluka. Jako su pogriješili. Pa roditelji i igrači samo trče za lovom. Vide novac i samo to, odu vani, misle da je tamo med i mlijeko, a nije tako. Padnu zbog neiskustva - rekao je Barić, koji je i sam u trenerskoj karijeri imao sličnih primjera.

- U Austriji sam, točnije u Rapidu, vodio talentiranog igrača Wurza. Bio je to sjajan igrač, koji je u posljednjem kolu kad smo uzeli naslov zabio četiri gola. Pratile su ga mnoge velike momčadi, a on je sa 18 godina odlučio otići u Espanyol. Bila je to puno jača liga i tamo se nije snašao. Roditelji su htjeli da tamo ide zbog novca, molio sam ih da ostane još godinu dana, ali nisu htjeli čuti za to. Ubrzo se vratio iz Španjolske, a kad se vratio kod mene više nije mogao igrati. Uskoro je propao - prisjetio se Barić.

Robert Murić, Fran Brodić, Alen Halilović... Sve su to igrači koji su mladi napustili Dinamo. Primjerice, vjerojatno rijetki znaju da je Brodić danas član Catanije koja igra u Serie C. Kakav je to samo talenat bio. Otišao je iz Dinama u Club Brugge, ali tamo se nije snašao. Alen Halilović je iz Milana otišao na posudbu u Standard. On je iz Maksimira otišao u Barcelonu, ali nije uspio. Išao je posudbama, sad je na novoj, ali kao član talijanskog velikana.

Mladi očito prerano idu vani, zbog toga upadne u probleme. Rijetki dobiju pravu priliku. Ante Ćorić je član Rome, ali on doslovno minute dobije na kapaljku. Šteta, velikih talenata.

Ante Ćorić

Foto: ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Otišao je u Romu, nadao se da će biti veliko pojačanje za “vučicu”, ali na Olimpicu još čeka pravu priliku. Ove je sezone dobio samo 19 minuta u talijanskom prvenstvu. Lako je moguće da će na ljeto ići na posudbu.

Fran Brodić

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL/HNK Hajduk

On je sad u talijanskoj Cataniji, koja igra u Serie C. Otišao je 2014. iz Dinama u Club Brugge. U mlađim je uzrastima “modrih” doista igrao sjajno, ali je odlučio otići u Belgiju. Bio je na raznim posudbama, a sad je, eto, u Italiji.

Robert Murić

Foto: Robert Murić/Facebook

Puno se prašine podiglo kad je Robert Murić iz Dinama odlazio u Ajax. Tamo je nastupao samo za mladu momčad, zatim su ga poslali na posudbu u Pescaru, pa u Bragu B, a sad će veliki talent završiti u dresu Rijeke.

Alen Halilović

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Iz Dinama je s 18 godina otišao u Barcelonu, ali je tamo igrao samo za drugu momčad. Bio je na posudbama u Sportingu, Las Palmasu, HSV-u. Ljetos je potpisao za veliki Milan, a prije dva dana Talijani su ga posudili Standardu.

Dario Špikić

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Iz Dinama je prošle godine otišao u Hajduk. Smatralo se da će biti pojačanje i za prvu momčad “bilih”, ali igra za Hajduk II. U mlađim je uzrastima “imao dobre sezone”, ali se za prvu momčad Hajduka nije nametnuo.