Koga želite za novog izbornika?

Sada je i službeno. Nakon sastanka u HNS-u, Savez je objavio kako Zlatko Dalić neće potpisati novi ugovor, te prvi put od 2017. 'vatreni' traže novog šefa.

- Izbornička uloga zahtijeva puno teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije, i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio ni sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili u ovih skoro devet godina. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane na velika natjecanja, na tri medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja - poručio je Dalić.

Odlazi kao najtrofejniji i najuspješniji hrvatski izbornik svih vremena. S 'vatrenima' je uzeo srebro u Rusiji 2018., broncom ponovno prenerazio nogometni svijet u Katru 2022. kada su nas već otpisali, te godinu kasnije uzeo srebro u Ligi nacija.

Hrvatska tako kreće u aktivno traženje njegovog nasljednika, a vi nam svog favorita recite u anketi.