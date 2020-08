Bartomeu pogubio sve konce: Nudio je Griezmanna za Félixa

Još prije nego što je Barcelona pretrpjela jedan od najvećih debakla u povijesti protiv Bayerna, predsjednik kluba tražio je uštede vraćanjem čovjeka kojega je lani kupio za 120 milijuna eura

<p><strong>Josep María Bartomeu</strong> pod velikom je paljbom u <strong>Barceloni</strong> posljednjih dana, a sve je počelo još i prije debakla protiv <strong>Bayerna</strong> 8-2 u četvrtfinalu Lige prvaka. Prema pisanju <a href="https://www.marca.com/futbol/barcelona/2020/08/27/5f480246ca47417c338b45ce.html" target="_blank">Marce</a>, predsjednik katalonskog kluba predložio je neostvariv transfer.</p><p>- Mi vama <strong>Antoinea Griezmanna</strong>, a vi nama <strong>Joãa Félixa</strong> - predložio je Bartomeu prvom čovjeku Atlética <strong>Miguelu Ángelu Gil Marínu</strong>, a njemu je trebalo točno pola sekunde da kaže: ne.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Messijeva Zlatna kopačka</strong></p><p>Griezmann je, treba li na to podsjećati, tek prošle godine došao na Camp Nou upravo iz Atlética za 120 milijuna eura, ali nije se naigrao pod Ernestom Valverdeom ni Quiqueom Setiénom. Zabio je tek 15 golova.</p><p>Bartomeu je svjestan financijskih posljedica korona-krize koja će tek poprimiti prave obrise najesen, manjak u blagajni procjenjuje se na čak <strong>320 milijuna eura</strong>! S druge strane, teret mu je Francuzova plaća od <strong>21 milijun eura</strong> neto godišnje. Doduše, prve dvije sezone dobiva "samo" 18, a Félix tek tri i pol milijuna eura.</p><p>Gil Marín nije htio ni pomišljati na opciju da se odrekne portugalskog dragulja, ne toliko zbog činjenice da ga je platio 126 milijuna eura, najvećim dijelom novcem upravo od Griezmannova transfera, već jer je on njegov projekt i vjeruje kako će biti ključan čovjek Atléticove blistave budućnosti.</p><p>Predsjednik Atlética, međutim, želi Griezmanna natrag, ali ne tako da se odrekne Félixa, nego <strong>Thomasa Lemara</strong> i(li) <strong>Diega Coste</strong> koje je ponudio Bartomeuu pa je ovaj njemu poslao odbijenicu.</p><p>Teško je vjerovati da će Griezmann napustiti Camp Nou nakon dolaska novog trenera <strong>Ronalda Koemana</strong> koji ga ima u užim planovima za iduću sezonu.</p><p>- Igrao si sjajno u Atléticu i igrat ćeš u Barceloni - rekao je Koeman Griezmannu u telefonskom razgovoru, a onda je temelje katalonske prijestolnice uzdrmao <strong>Lionel Messi </strong>burofaxom Barceloni u kojemu traži raskid ugovora.</p><p>Navijači Barcelone u međuvremenu su provalili na Camp Nou i tražili odlazak Bartomeua odmah, a ne na izborima najavljenima za proljeće, a on je rekao kako će to i učiniti, samo Messi treba javno reći da ostaje.</p>