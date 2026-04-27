Baš kao i kultne 1986.: Tisuće Zadrana pozdravilo legendarne košarkaše koji su donijeli titulu
Brojni građani ispunili su zadarski Narodni trg i zajedno proslavili 81. rođendan KK Zadar te 40. obljetnicu jedne od najvećih pobjeda u povijesti kluba. Dan ispunjen emocijama, ponosom i zajedništvom još je jednom potvrdio ono što Zadar odavno živi, da su ovaj grad i košarka jedno.
Program je započeo u nedjelju u 17 sati na Forumu, gdje su najmlađi uživali u košarkaškim aktivnostima, simbolično nastavljajući tradiciju koja se prenosi s generacije na generaciju. Velik broj djece i mladih dao je poseban pečat događaju, potvrdivši da ljubav prema košarci u Zadru ne prestaje.
Svečani defile kroz grad bio je jedan od najemotivnijih trenutaka dana, građani su ga ispratili pljeskom, a dolazak legendarne generacije iz 1986. na Narodni trg izazvao je ovacije i snažne emocije. Susret prošlosti i sadašnjosti bio je trenutak koji će se dugo pamtiti.
Na Narodnom trgu igrače su dočekali župan Zadarske županije Josip Bilaver, gradonačelnik Šime Erlić, brojni sportski djelatnici i uzvanici, kao i direktor KK Zadar Roko Jurlina, jedan od ključnih inicijatora obilježavanja ove velike obljetnice. Program su vodili Danijela Đimoti, Ivica Štorić i Igor Jelenić Toto, razgovarajući s članovima slavne generacije, a svaki njihov izlazak na pozornicu bio je nagrađen velikim pljeskom. Igrače je pak prozivao legendarni Zdenko Perić.
Vrhunac večeri dogodio se na balkonu gradske uprave, istom onom na kojem je prije 40 godina slavljen povijesni uspjeh. Gotovo cijela momčad popela se na balkon i podigla pehar, ponovivši trenutak koji je ušao u povijest. Posebno iznenađenje bilo je otkriće da je riječ o originalnom peharu, što ni sami igrači nisu znali do samog trenutka, budući da se u klupskim prostorijama čuva replika.
Te 1986. godine Zadar je ostvario veliku pobjedu protiv tada dvostrukog prvaka Europe Cibone (111-110), potvrdivši svoj status grada košarke. Povijesnu generaciju činili su: Veljko Petranović, Darko Pahlić, Petar Popović, Milan Mlađan, Ante Matulović, Zdenko Babić, Draženko Blažević, Stojko Vranković, Ivica Obad, Boris Hrabrov, Stipe Šarlija, Dragomir Čiklić i Arijan Komazec, uz trenera Vladu Đurovića i pomoćnog trenera Branka Šuljka.
Tijekom proteklih dana otvorena je i knjiga dojmova koja će trajno ostati u prostorijama kluba kao podsjetnik na ovu veliku obljetnicu i emocije koje su obilježile ovaj dan.
Ova proslava bila je više od prisjećanja, bila je snažna poruka za budućnost. Pokazala je koliko sport ujedinjuje generacije i koliko su uzori važni za djecu i mlade. Nasljeđe ove povijesne generacije danas ima još veću vrijednost, kao inspiracija i kao poticaj novim naraštajima da odaberu sport, zajedništvo i zdrave vrijednosti.
Zadar je još jednom potvrdio da je grad košarke, grad koji ne živi samo od uspomena, već ih pretvara u temelj za budućnost.
