Obavijesti

Sport

Komentari 0
OBLJETNICA U ZADRU

Baš kao i kultne 1986.: Tisuće Zadrana pozdravilo legendarne košarkaše koji su donijeli titulu

Zdravko Barišić
Čitanje članka: 2 min
24
Foto: Zvonko KUCELIN

Vrhunac večeri dogodio se na balkonu gradske uprave, istom onom na kojem je prije 40 godina slavljen povijesni uspjeh. Gotovo cijela momčad popela se na balkon i podigla pehar

Brojni građani ispunili su zadarski Narodni trg i zajedno proslavili 81. rođendan KK Zadar te 40. obljetnicu jedne od najvećih pobjeda u povijesti kluba. Dan ispunjen emocijama, ponosom i zajedništvom još je jednom potvrdio ono što Zadar odavno živi, da su ovaj grad i košarka jedno.

Program je započeo u nedjelju u 17 sati na Forumu, gdje su najmlađi uživali u košarkaškim aktivnostima, simbolično nastavljajući tradiciju koja se prenosi s generacije na generaciju. Velik broj djece i mladih dao je poseban pečat događaju, potvrdivši da ljubav prema košarci u Zadru ne prestaje.

Foto: Zvonko KUCELIN

Svečani defile kroz grad bio je jedan od najemotivnijih trenutaka dana, građani su ga ispratili pljeskom, a dolazak legendarne generacije iz 1986. na Narodni trg izazvao je ovacije i snažne emocije. Susret prošlosti i sadašnjosti bio je trenutak koji će se dugo pamtiti.

Na Narodnom trgu igrače su dočekali župan Zadarske županije Josip Bilaver, gradonačelnik Šime Erlić, brojni sportski djelatnici i uzvanici, kao i direktor KK Zadar Roko Jurlina, jedan od ključnih inicijatora obilježavanja ove velike obljetnice. Program su vodili Danijela Đimoti, Ivica Štorić i Igor Jelenić Toto, razgovarajući s članovima slavne generacije, a svaki njihov izlazak na pozornicu bio je nagrađen velikim pljeskom. Igrače je pak prozivao legendarni Zdenko Perić.

Foto: Zvonko KUCELIN

Vrhunac večeri dogodio se na balkonu gradske uprave, istom onom na kojem je prije 40 godina slavljen povijesni uspjeh. Gotovo cijela momčad popela se na balkon i podigla pehar, ponovivši trenutak koji je ušao u povijest. Posebno iznenađenje bilo je otkriće da je riječ o originalnom peharu, što ni sami igrači nisu znali do samog trenutka, budući da se u klupskim prostorijama čuva replika.

Te 1986. godine Zadar je ostvario veliku pobjedu protiv tada dvostrukog prvaka Europe Cibone (111-110), potvrdivši svoj status grada košarke. Povijesnu generaciju činili su: Veljko Petranović, Darko Pahlić, Petar Popović, Milan Mlađan, Ante Matulović, Zdenko Babić, Draženko Blažević, Stojko Vranković, Ivica Obad, Boris Hrabrov, Stipe Šarlija, Dragomir Čiklić i Arijan Komazec, uz trenera Vladu Đurovića i pomoćnog trenera Branka Šuljka.

Foto: Zvonko KUCELIN

Tijekom proteklih dana otvorena je i knjiga dojmova koja će trajno ostati u prostorijama kluba kao podsjetnik na ovu veliku obljetnicu i emocije koje su obilježile ovaj dan.

Ova proslava bila je više od prisjećanja, bila je snažna poruka za budućnost. Pokazala je koliko sport ujedinjuje generacije i koliko su uzori važni za djecu i mlade. Nasljeđe ove povijesne generacije danas ima još veću vrijednost, kao inspiracija i kao poticaj novim naraštajima da odaberu sport, zajedništvo i zdrave vrijednosti.

Foto: Zvonko KUCELIN

Zadar je još jednom potvrdio da je grad košarke, grad koji ne živi samo od uspomena, već ih pretvara u temelj za budućnost.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026