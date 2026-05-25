U DVA SETA

Baš šteta. Nakon osvajanja WTA turnira Marčinko ispala u Parizu

Piše HINA,
Petra Marčinko ispala s Roland Garrosa već u prvom kolu! Njemačka tenisačica Eva Lys nadigrala ju je rezultatom 6-3, 6-0 nakon 50 minuta igre

Petra Marčinko, 20-godišnja hrvatska tenisačica, završila je nastup na Roland Garrosu u prvom kolu, bolja je od nje s uvjerljivih 6-3, 6-0 bila Njemica Eva Lys, 81. tenisačica na svijetu.

Prošlog tjedna Marčinko je ostvarila najveći uspjeh u svojoj mladoj teniskoj karijeri te je osvojila zemljani WTA 250 turnir u Rabatu. Moguće da su mečevi na sjeveru Afrike ostavili traga na hrvatskoj igračici koja je na premijeri Grand Slam turnira u Parizu izgledala vrlo loše te je u kratkom meču napravila čak 30 neforsiranih pogrešaka.

Obećavajuće je meč otvorila Marčinko te je na startu napravila break i povela 1-0. Najkraće moguće je hrvatska tenisačica bila u prednosti jer je Lys uzvratila na isti način, izjednačila na 1-1 i potom je njemačka tenisačica preuzela kontrolu dvoboja u svoje ruke.

Povela je potom Lys 4-2, Marčinko se s novim breakom vratila na 3-4, ali se kasnije pokazalo da je to bio posljednji osvojeni gem hrvatske igračice. Nanizala je 24-godišnja Lys čak osam gemova i na kraju krajnje jednostavno pobijedila 6-3, 6-0. Premijera Marčinko na Roland Garrosu trajala je tek 50 minuta.

U srijedu će mečeve prvog kola na pariškoj zemlji odigrati preostale dvije hrvatske tenisačice. Donna Vekić igra protiv Francuskinje Alice Tubello, a Antonia Ružić protiv američke kvalifikantice Ashlyn Krueger.

Roland Garros tenisačice, 1. kolo:

Eva Lys (Njem) - Petra Marčinko (Hrv) 6-3, 6-0

