FOTO: SVE JE UNIŠTENO

Basel objavio slike svlačionice nakon požara. Scene su užasne

Piše Jakov Drobnjak
Čitanje članka: 2 min
Švicarski nogometni velikan FC Basel objavio je šokantne fotografije uništenja nakon što je prošlog petka požar poharao svlačionicu prve momčadi na stadionu St. Jakob-Park. Vatra je uzrokovala golemu materijalnu štetu i prisilila klub na odgodu prvenstvene utakmice protiv Thuna.

Požar je izbio u petak, 10. travnja, navečer oko 21:15 sati, a brza intervencija vatrogasaca spriječila je širenje vatre na ostatak stadiona, poznatog i kao "Joggeli". Iako u incidentu nitko nije ozlijeđen, materijalna šteta je ogromna. Direktor sporta Daniel Stucki izjavio je kako očekuje da će se šteta brojati u milijunima eura.

Prve službene istrage pokazale su da je vatra najvjerojatnije buknula u prostoru saune. Iako je plamen bio uglavnom ograničen na taj dio i susjedne objekte, gusti i, kako se navodi, djelomično otrovan dim te čađa uništili su sve pred sobom. Cijelo područje zapečatio je ured javnog tužitelja i istraga o točnom uzroku se nastavlja, no zasad se pretpostavlja da je riječ o tehničkom kvaru.

Klub je objavio fotografije kako bi javnosti prikazao stvarne razmjere katastrofe. Prizori su doista apokaliptični: zgarište, uništena oprema, zidovi potpuno crni od čađe i otpali dijelovi stropa. Na jednoj od slika vide se i otisci stopala u debelom sloju čađe koja prekriva pod svlačionice, svjedočeći o kaosu koji je nastao.

Zbog toga je odgođena i gostujuća utakmica u Thunu. Iako se igralo na tuđem terenu, Basel jednostavno nije imao opremu za nastup, od dresova i lopti pa do medicinskih potrepština.

​- Sav materijal za igrače, materijal za trening, materijal za trenere - sve je izgubljeno. Dim i čađa su dospjeli posvuda, a ta je čađa vrlo otrovna. Glavni problem su kopačke. One moraju biti razgažene i svaki igrač ima svoje. Ne možete samo otići u trgovinu i kupiti novi par - objasnio je medijski menadžer kluba.

Klub je potvrdio kako se katakombe stadiona, koje uključuju domaće i gostujuće svlačionice, urede i medicinske prostore, neće moći koristiti do kraja sezone. Momčad će do daljnjega trenirati u klupskom omladinskom kampu, koji se nalazi u blizini stadiona i nudi svu potrebnu infrastrukturu.

Ipak, najveći izazov bit će organizacija preostale tri domaće utakmice do kraja prvenstva. Uprava kluba "danonoćno radi" na pronalaženju alternativnih rješenja i privremenih lokacija kako bi se sezona mogla regularno privesti kraju.

FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura
NE FALI NI PTIČJEG MLIJEKA

FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura

Cristiano Ronaldo produžio je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine i maksimalno iscijedio svog poslodavca. Uz plaću i razne bonuse, zaradit će oko pola milijarde eura! Uz to je dobio i privatni avion, 16 ljudi koji će raditi za njega, 15 posto vlasništva u klubu i bit će ambasador Svjetskog prvenstva 2036. godine. Legendarni Portugalac i njegova obitelj ostaju živjeti u Rijadu, a nedavno su uselili u novu vilu
Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?
FOTO: VATRENA ŠPANJOLKA

Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?

Francuski veznjak Nais Djouahra ljetos je napustio Rijeku po isteku ugovora i otišao u Portugal bez odštete. S njim je i njegova djevojka Yasmina, zaljubljenica u životinje, putovanja i zdrav život
Schumacher s dečkom staje pred oltar! Svadbu će snimati kamere
LEGENDARNI F1 VOZAČ

Schumacher s dečkom staje pred oltar! Svadbu će snimati kamere

Reality šou imat će četiri epizode, a prve epizode emitirat će se u svibnju, dok je veliko finale zakazano za svibanj. Vjenčanje će se održati u luksuznom Saint Tropezu na Azurnoj obali

