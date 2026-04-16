Požar poharao svlačionicu FC Basela, ogromna šteta! Klub objavio apokaliptične fotografije, odgođene utakmice, momčad trenira u kampu. Šteta u milijunima eura, istraga u tijeku
Basel objavio slike svlačionice nakon požara. Scene su užasne
Švicarski nogometni velikan FC Basel objavio je šokantne fotografije uništenja nakon što je prošlog petka požar poharao svlačionicu prve momčadi na stadionu St. Jakob-Park. Vatra je uzrokovala golemu materijalnu štetu i prisilila klub na odgodu prvenstvene utakmice protiv Thuna.
Požar je izbio u petak, 10. travnja, navečer oko 21:15 sati, a brza intervencija vatrogasaca spriječila je širenje vatre na ostatak stadiona, poznatog i kao "Joggeli". Iako u incidentu nitko nije ozlijeđen, materijalna šteta je ogromna. Direktor sporta Daniel Stucki izjavio je kako očekuje da će se šteta brojati u milijunima eura.
Prve službene istrage pokazale su da je vatra najvjerojatnije buknula u prostoru saune. Iako je plamen bio uglavnom ograničen na taj dio i susjedne objekte, gusti i, kako se navodi, djelomično otrovan dim te čađa uništili su sve pred sobom. Cijelo područje zapečatio je ured javnog tužitelja i istraga o točnom uzroku se nastavlja, no zasad se pretpostavlja da je riječ o tehničkom kvaru.
Klub je objavio fotografije kako bi javnosti prikazao stvarne razmjere katastrofe. Prizori su doista apokaliptični: zgarište, uništena oprema, zidovi potpuno crni od čađe i otpali dijelovi stropa. Na jednoj od slika vide se i otisci stopala u debelom sloju čađe koja prekriva pod svlačionice, svjedočeći o kaosu koji je nastao.
Zbog toga je odgođena i gostujuća utakmica u Thunu. Iako se igralo na tuđem terenu, Basel jednostavno nije imao opremu za nastup, od dresova i lopti pa do medicinskih potrepština.
- Sav materijal za igrače, materijal za trening, materijal za trenere - sve je izgubljeno. Dim i čađa su dospjeli posvuda, a ta je čađa vrlo otrovna. Glavni problem su kopačke. One moraju biti razgažene i svaki igrač ima svoje. Ne možete samo otići u trgovinu i kupiti novi par - objasnio je medijski menadžer kluba.
Klub je potvrdio kako se katakombe stadiona, koje uključuju domaće i gostujuće svlačionice, urede i medicinske prostore, neće moći koristiti do kraja sezone. Momčad će do daljnjega trenirati u klupskom omladinskom kampu, koji se nalazi u blizini stadiona i nudi svu potrebnu infrastrukturu.
Ipak, najveći izazov bit će organizacija preostale tri domaće utakmice do kraja prvenstva. Uprava kluba "danonoćno radi" na pronalaženju alternativnih rješenja i privremenih lokacija kako bi se sezona mogla regularno privesti kraju.
