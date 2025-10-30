Obavijesti

SERIE A

Bašića centimetri dijelili do novog gola, remi Lazija u Pisi

U ranije odigranom susretu Sassuolo je na gostovanju porazilo Cagliari sa 2-1. Gosti su poveli u 54. minuti golom Armanda Laurientea, a na 2-0 je poveća Andrea Pinamonti u 65. minuti. Smanjio je Sebastiano Esposito

U posljednjem susretu 9. kola talijanskog nogometnog prvenstva Pisa i Lazio su odigrali bez golova. Pisa je tako i dalje bez pobjede ove sezone, dok Lazio nije uspio povezati dvije odlične predstave nakon što je u prošlom kolu porazio Juventus sa 1-0.

Najbliže golu gosti su bili u 36. minuti kada je Toma Bašić pogodio stativu. Hrvatski veznjak je protiv Juventusa zabio za pobjedu, ovoga puta centimetri su ga dijelili od novog gola. Bašić je igrao do 58. minute kada ga je zamijenio Matias Vecino.

Na drugoj strani branio je Adrian Šemper. Lazio drži 11. mjesto sa 12 bodova, a Pisa je na 17. poziciji s pet bodova. U ranije odigranom susretu Sassuolo je na gostovanju porazilo Cagliari sa 2-1.

Gosti su poveli u 54. minuti golom Armanda Laurientea, a na 2-0 je poveća Andrea Pinamonti u 65. minuti. Smanjio je Sebastiano Esposito u 73. minuti. Marko Rog nije konkurirao za domaći sastav zbog ozljede. Sassuolo je deseti sa 13 bodova, dok je Cagliari na 14. poziciji s devet bodva.

Vode Napoli i Roma sa po 21 bodom.  

