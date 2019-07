Basnoslovan ugovor u NBA-u: Australcu 170 milijuna dolara

Philadelphia 76ersi dali su Benu Simmonsu 170 milijuna razloga za potpis novog ugovora. Dakako da to Australac nije odbio, kao što će vjerojatno reprezentaciju na SP-u, već je prihvatio petogodišnji maksimalac.

Koliko je to dobra odluka Sixersa, dati tolike milijune dolara igraču koji može zabiti uglavnom samo ako je u neposrednoj blizini obruča, to je već drugo pitanje. Za mnoge sa sumnjom u odgovoru.

Prvi izbor drafta 2016. godine upravo je ulazio u posljednju godinu svog rookie-ugovora teškog 26,6 milijuna dolara, a u dvije sezone (prvu je propustio zbog ozljede, nap.a) na prosjeku je od 16,4 poena.

Sixersi su još ranije zavezali Embiida, proteklih dana Tobiasa Harrisa i Ala Horforda. Ako ništa drugo, barem imaju najbolju unutarnju liniju.

