Protiv Mirana Fabjana u Zadru? Ja sam za, nikoga ne odbijam! Ako je organizaciji to zanimljivo, neka organiziraju taj meč. Zadar je moj grad, a tko god dođe, neće se dobro provesti, ispričao nam je Batur
Batur uoči FNC-a 28: Protivniku je nadimak 'Komarac', a ja sam spremio tabletu za komarce...
Fight Nation Championship samo tri tjedna nakon velikog eventa u Münchenu, gdje su se po prvi put otisnuli izvan prostora regije, spreman je za novu spektakularnu borilačku priredbu, ovog puta pred domaćom publikom u Slavonskom Brodu. Fight card je prepun domaćih talenata poput Marka Ančića, Luke Tiriela Abramovića, Andreja Kedveša i Frana Luke Đurića, koji tek traže priliku za napad na vrh.
