FOTO Najzgodnija nogometašica na svijetu skinula se u toples

Alisha Lehmann, najzgodnija nogometašica, zapalila Instagram toples fotkama! S više od 16 milijuna pratitelja, ona je kraljica društvenih mreža i nogometnih terena. Privatni život joj je pun drame, a karijera ide u nebo s novim izazovima u Comu
Švicarska nogometna zvijezda Alisha Lehmann ponovno je u središtu pozornosti, ali ovaj put ne zbog svojih sjajnih poteza na travnjaku, već zbog objave koja je doslovno užarila društvene mreže.
| Foto: Paolo Steve/Instagram/alishalehmann7
Švicarska nogometna zvijezda Alisha Lehmann ponovno je u središtu pozornosti, ali ovaj put ne zbog svojih sjajnih poteza na travnjaku, već zbog objave koja je doslovno užarila društvene mreže. |
Foto: Paolo Steve/Instagram/alishalehmann7
Švicarska nogometna zvijezda Alisha Lehmann ponovno je u središtu pozornosti, ali ovaj put ne zbog svojih sjajnih poteza na travnjaku, već zbog objave koja je doslovno užarila društvene mreže.
| Foto: Paolo Steve/Instagram/alishalehmann7
Atraktivna 26-godišnjakinja, koju mnogi mediji i navijači nazivaju "najzgodnijom nogometašicom na svijetu", odlučila je počastiti svojih više od 16 milijuna pratitelja na Instagramu serijom provokativnih fotografija.
| Foto: Paolo Steve/Instagram/alishalehmann7
Lehmann je pozirala u toplesu, vješto skrivajući strateške dijelove, što je izazvalo lavinu komentara i reakcija. Dok jedni hvale njezinu hrabrost i ljepotu, drugi raspravljaju o granicama između profesionalnog sporta i influencerske karijere.
| Foto: Paolo Steve/Instagram/alishalehmann7
Foto Paolo Steve/Instagram/alishalehmann7
No, jedno je sigurno – Alisha zna kako privući pažnju.
| Foto: Paolo Steve/Instagram/alishalehmann7
Javnost zna da je biseksualna – u prošlosti je bila u vezi sa sunarodnjakinjom Ramonkom Bachmann, a zatim i s brazilskim veznjakom Douglasom Luizom. Njihova veza bila je burna, s prekidima i pomirenjima, a nedavno se ponovno doznalo da su se razišli
| Foto: Instagram
Sve to dobilo je zanimljiv nastavak na ovogodišnjem Oktoberfestu. Lehmann se tamo pojavila u tradicionalnom dirndlu zajedno sa suigračicama iz Coma, ali pažnju nije privukla samo odjećom, već i jednim važnim detaljem: mašnom na svojoj haljini
| Foto: Instagram
Naime, u bavarskoj tradiciji položaj mašne otkriva ljubavni status – s lijeve strane znači da je djevojka slobodna. Upravo tako ju je nosila Alisha, jasno poručivši svima da je trenutno single.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Taj “novi element” postao je glavna tema medija, jer je praktično bio njezin prvi javni znak nakon prekida s Douglasom Luizom. Time je Lehmann na svoj način iskoristila Oktoberfest ne samo za zabavu, nego i za suptilnu, ali vrlo glasnu poruku o svojem privatnom životu
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Alisha Lehmann nije samo lijepo lice s naslovnica; ona je ozbiljna profesionalka koja trenutno gradi karijeru u talijanskoj Serie A
| Foto: Instagram
Foto Instagram
S više od 16 milijuna pratitelja, ona je uvjerljivo najpraćenija nogometašica na planetu. Taj utjecaj koristi ne samo za promociju sebe, već i ženskog nogometa općenito, često ističući kako želi pokazati da nogometašice mogu biti i ženstvene i vrhunske sportašice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Međutim, slava ima i svoju tamnu stranu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nedavno je švicarska reprezentativka otkrila kako su joj provalili u kuću na obali jezera Como. Iako detalji o ukradenim predmetima nisu u potpunosti otkriveni, sam incident potresao je nogometašicu koja je u tom trenutku bila odsutna zbog sportskih obaveza.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč tom neugodnom iskustvu, Alisha nastavlja živjeti punim plućima, balansirajući između treninga, utakmica i života pod svjetlima reflektora.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Privatni život Alishe Lehmann oduvijek je bio pod povećalom javnosti, a posebno njezina veza s brazilskim veznjakom Douglasom Luizom. Njihova ljubavna priča započela je 2021. godine dok su oboje igrali za englesku Aston Villu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Bili su "zlatni par" Birminghama sve do prekida 2022. godine, no sudbina ih je ponovno spojila početkom 2024.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ono što je uslijedilo u srpnju 2024. godine nogometni svijet nazvao je prvim "transferom para" u povijesti. Oboje su u istom prijelaznom roku potpisali za torinski Juventus, što je marketinški bio pun pogodak za "staru damu".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Činilo se da im cvjetaju ruže i na privatnom i na poslovnom planu. Alisha je u svojoj debitantskoj sezoni u Torinu osvojila talijansku duplu krunu, a svoj prvi gol u Serie A zabila je već na debiju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, idila nije potrajala. Par je ponovno prekinuo u 2025.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kao glavni razlog navode se različiti pogledi na njihovu profesionalnu budućnost i pritisak koji nosi igranje u tako velikom klubu. Dok je Luiz ostao fokusiran na svoje ambicije u muškoj momčadi, Alisha je tražila novi izazov koji će joj omogućiti više samostalnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon turbulentnog razdoblja u Torinu i prekida s Luizom, Lehmann je u kolovozu 2025. godine povukla potez koji je iznenadio mnoge. Odlučila je napustiti Juventus i potpisati trogodišnji ugovor s klubom Como, koji vrijedi do lipnja 2028. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nije joj trebalo dugo da pokaže što zna. Već u predsezonskoj utakmici Como - Inter, Alisha je zabila gol i najavila da će biti veliko pojačanje za ambiciozni talijanski klub.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram