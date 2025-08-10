Obavijesti

TEŽAK PORAZ TALIJANA

Baturina igrao protiv Barcelone, ali njegov Como doživio potop...

Piše Luka Tunjić,
Baturina igrao protiv Barcelone, ali njegov Como doživio potop...
Foto: Bruna Casas

Fermin Lopez, Raphinha i Lamine Yamal bili su strijelci u visokoj pobjedi Barcelone protiv talijanskog Coma 1907, za kojeg je nastupio i 'vatreni', Martin Baturina

U posljednjoj pripremnoj utakmici ovog ljeta nogometaši Barcelone pobijedili su Como 1907 čak 5-0 u sklopu revijalnog Joan Gamper kupa koji se održao na Montjuicu u Kataloniji. Hrvatski reprezentativac Martin Baturina počeo je utakmicu od prve minute za talijanskog prvoligaša, a zadržao se na terenu do 55. minute.

Friendly - Joan Gamper Trophy - FC Barcelona v Como
Foto: Bruna Casas

Katalonci su poveli u 21. minuti preko Fermina Lopeza, koji je presjekao dodavanje gostiju i zabio pored Buteza na golu Coma. Mladi Španjolac bio je strijelac i za 2-0 nakon što je prekrasno poentirao u mrežu, a njegove golove možete pogledati OVDJE i OVDJE.

U 37. minuti je Raphinha zakucao loptu u mrežu nakon prodora i asistencije Marcusa Rashforda, koji je uz golmana Joana Garciju jedino ovosezonsko pojačanje u Kataloniji. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Friendly - Joan Gamper Trophy - FC Barcelona v Como
Foto: Bruna Casas

Konačnih 5-0 postavio je Lamine Yamal. Zabio je rutinski gol u 42. minuti na asistenciju Raphinhe, koji možete pogledati OVDJEDrugi gol zabio je u 48. minuti, a možete ga pogledati OVDJE.

