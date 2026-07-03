Obavijesti

Sport

Komentari 13
ZALEĐE U 104. MINUTI

Fifa se oglasila o poništenom golu. U komentarima masakr

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Fifa se oglasila o poništenom golu. U komentarima masakr
Foto: Fifa
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prema podacima tehnologije Connected Ball smještene unutar lopte, dokazano je da je hrvatski reprezentativac s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u akciji koja je prethodila pogotku protiv Portugala, objavila je Fifa

Admiral

Poništen pogodak Joška Gvardiola u 90+14 minuti je podigao toliko prašine da se o svemu oglasila Fifa s objašnjenjem odluke suca Espena Eskasa. 

 - Prema podacima tehnologije Connected Ball smještene unutar lopte, dokazano je da je hrvatski reprezentativac s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u akciji koja je prethodila pogotku protiv Portugala. To je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak. IMU senzori smješteni unutar lopte mogu detektirati i najmanji kontakt, što se gledateljima u prijenosu prikazuje u obliku grafičkog prikaza otkucaja srca (tzv. heartbeat graphic). Time je sucima osigurana dosad neviđena količina podataka za donošenje brzih i točnih odluka - objasnila je Fifa.

Komentari su očekivani.

 - Pusti snimku od trenutka kad je ubačaj krenuo pa do kad je lopta pogodila glavu. Ovo je smiješno. Ako se na ponovljenoj snimci ne može vidjeti je li lopta uopće taknuta ili ne, to bi trebalo presuditi odluku. Čip koji mjeri i najmanji mogući dodir je čisto pretjerivanje - piše ispod Fifine objave. Drugi smatraju da ovakvo minuciozna tehnokratizacija ubija dušu nogometa.

ZADOVOLJAN SUĐENJEM Portugalski izbornik: Odluke su bile čiste, lopte imaju senzor i to je potpuno objektivna činjenica!
Portugalski izbornik: Odluke su bile čiste, lopte imaju senzor i to je potpuno objektivna činjenica!

 - VAR i ove gluposti uništavaju nogomet. Svjetska prvenstva 1970., 1982. i 1986. bila su najbolja ikad, s magičnim nogometom i bez prostora za režiranje rezultata. Samo ukinite ovo korumpirano smeće kojim pokušavaju na silu progurati duel Messija i Ronalda - piše jedan korisnik.

 - Ovo je očito namješteno - dodaje drugi.

 - Činjenica da nikada nisu prikazali podatke za cijelu akciju potkopava vjerodostojnost tih informacija. Kako da znam da taj skok na grafikonu nije bio iz trenutka kada se lopta odbila od glave portugalskog igrača? Podaci neće uvijek stići sinkronizirani s videom - komentiraju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone
WAGSICE S DIPLOMOM

FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone

Nogometaše najčešće vežemo s manekenkama. Puno je takvih veza bilo kroz povijest. Ipak, naši reprezentativci su pokazali kako nisu svi isti
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Veznjak Rijeke nastavlja karijeru u Aziji kod bogatog prijestolonasljednika
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Veznjak Rijeke nastavlja karijeru u Aziji kod bogatog prijestolonasljednika

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026