Fifa se oglasila o poništenom golu. U komentarima masakr

Poništen pogodak Joška Gvardiola u 90+14 minuti je podigao toliko prašine da se o svemu oglasila Fifa s objašnjenjem odluke suca Espena Eskasa.

- Prema podacima tehnologije Connected Ball smještene unutar lopte, dokazano je da je hrvatski reprezentativac s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u akciji koja je prethodila pogotku protiv Portugala. To je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak. IMU senzori smješteni unutar lopte mogu detektirati i najmanji kontakt, što se gledateljima u prijenosu prikazuje u obliku grafičkog prikaza otkucaja srca (tzv. heartbeat graphic). Time je sucima osigurana dosad neviđena količina podataka za donošenje brzih i točnih odluka - objasnila je Fifa.

According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanović in the build up to the goal against Portugal, allowing the… pic.twitter.com/AyBz11N3wV — FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026

Komentari su očekivani.

- Pusti snimku od trenutka kad je ubačaj krenuo pa do kad je lopta pogodila glavu. Ovo je smiješno. Ako se na ponovljenoj snimci ne može vidjeti je li lopta uopće taknuta ili ne, to bi trebalo presuditi odluku. Čip koji mjeri i najmanji mogući dodir je čisto pretjerivanje - piše ispod Fifine objave. Drugi smatraju da ovakvo minuciozna tehnokratizacija ubija dušu nogometa.

- VAR i ove gluposti uništavaju nogomet. Svjetska prvenstva 1970., 1982. i 1986. bila su najbolja ikad, s magičnim nogometom i bez prostora za režiranje rezultata. Samo ukinite ovo korumpirano smeće kojim pokušavaju na silu progurati duel Messija i Ronalda - piše jedan korisnik.

- Ovo je očito namješteno - dodaje drugi.

- Činjenica da nikada nisu prikazali podatke za cijelu akciju potkopava vjerodostojnost tih informacija. Kako da znam da taj skok na grafikonu nije bio iz trenutka kada se lopta odbila od glave portugalskog igrača? Podaci neće uvijek stići sinkronizirani s videom - komentiraju.