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SJAJNA FORMA HRVATA

Baturina je nakon impresivnog nastupa dobio novo priznanje! Uz bok je Raphinhi i Courtoisu...

Piše Ivan Kužela,
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Baturina je nakon impresivnog nastupa dobio novo priznanje! Uz bok je Raphinhi i Courtoisu...
Foto: MATTEO CIAMBELLI
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Baturina je oduševio nogometni svijet sjajnim nastupom protiv Leipziga. Zabio je njemačkom prvoligašu, namjestio gol i završio u momčadi kola Lige prvaka uz brojne zvijezde europskih klubova

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Martin Baturina (23) našao se u momčadi kola Lige prvaka nakon odlične utakmice u dresu Coma protiv Leipziga. Hrvatski reprezentativac bio je jedan od ključnih igrača talijanske momčadi u uvjerljivoj pobjedi 4-1. Baturina je u 15. minuti otvorio susret pogotkom, a 23 minute kasnije upisao je i asistenciju za Douvikasa, koji je povisio prednost Coma.

UEFA Champions League - Como v RB Leipzig
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Za svoju je izvedbu Baturina proglašen igračem utakmice, a nakon priznanja koja je dobio od brojnih nogometnih stručnjaka, stigla je i službena potvrda Uefe.

Njegovo ime nalazi se među odabranim igračima u idealnoj postavi prvog kola Lige prvaka, u društvu niza velikih europskih nogometnih imena poput Raphinhe, Olisea, Courtoisa...

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Komentari 3
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