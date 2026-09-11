Baturina je nakon impresivnog nastupa dobio novo priznanje! Uz bok je Raphinhi i Courtoisu...

Martin Baturina (23) našao se u momčadi kola Lige prvaka nakon odlične utakmice u dresu Coma protiv Leipziga. Hrvatski reprezentativac bio je jedan od ključnih igrača talijanske momčadi u uvjerljivoj pobjedi 4-1. Baturina je u 15. minuti otvorio susret pogotkom, a 23 minute kasnije upisao je i asistenciju za Douvikasa, koji je povisio prednost Coma.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

Za svoju je izvedbu Baturina proglašen igračem utakmice, a nakon priznanja koja je dobio od brojnih nogometnih stručnjaka, stigla je i službena potvrda Uefe.

Introducing the first Team of the Week of the season! 🌟@Hyundai_Global | #UCLTOTW pic.twitter.com/NTEGLA0Hyn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 11, 2026

Njegovo ime nalazi se među odabranim igračima u idealnoj postavi prvog kola Lige prvaka, u društvu niza velikih europskih nogometnih imena poput Raphinhe, Olisea, Courtoisa...