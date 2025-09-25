Baturina krenuo od prve minute i asistirao u pobjedi Coma...

Nogometaši Coma izborili su plasman u osminu finala talijanskog Kupa nakon što su pred svojim navijačima pobijedili Sassuolo sa 3-0. Sve najvažnije dogodilo se u prvom poluvremenu. Domaćin je poveo već u 2. minuti golom Jesusa Rodrigueza, a u 25. minuti je Anastasios Douvikas na asistenciju Martina Baturina zabio za 2-0.

Foto: Mattia Martegani/IPA Sport / ipa

Do kraj poluvremena Rodriguez je u 41. minuti zabio i treći gol za Como. U nastavku susreta više nije bilo golova. Baturina je igrao do 84. minute, dok Ivan Smolčić i Nikola Čavlina nisu nastupili. Como će u osmini finala gostovati kod Fiorentine.

Plasman u osminu finala izborila je i Parma koja je boljim izvođenjem jedanaesteraca porazila Speziju sa 4-3 nakon što je susret završio 2-2. Golove za Parmu zabili su Sacha Britschgi (26) i Mateo Pellegrino (45+1), dok su za Speziju zabili Giuseppe Aurelio (44) i Gianluca Lapadula (82). Prilikom izvođenja jedanaesteraca kod Parme su četvorica igrača bila precizna, dok je promašio Circati, a na drugoj strani nisu bili precizni Soleri i Lapadula. Parmu u osmini finala ček branitelj naslova Bologna.

Verona i Venezija su odigrali 0-0 pa su odlučivali kazneni udarci. Gosti su slavili sa 5-4, a presudio je promašaj Ebossea u drugoj seriji. Veneziju sada čeka gostovanje kod Intera. U četvrtak su na rasporedu posljednja dva susreta 2. kola, a sastaju se Genoa - Empoli, te Torino - Pisa.