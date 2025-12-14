Modrić dominirao u drami. Evo što pišu Talijani: Savršena lopta

Nogometaši Milana kiksali su na domaćem terenu i u uzbudljivoj utakmici 15. kola Serie A odigrali samo 2-2 protiv novog prvoligaša Sassuola. Iako je 19-godišnji lijevi bek Davide Bartesaghi s dva gola bio junak večeri, a Luka Modrić imao ključno dodavanje za prvi gol, "rossoneri" su na kraju prosuli vodstvo i vrijedne bodove u utrci za naslov prvaka. Talijanski mediji opisali su rezultat kao "frustrirajući", a utrka za Scudetto ostaje potpuno neizvjesna.

Pokretanje videa... 01:01 Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

Gosti šokirali, mladi bek umalo postao junak

Sassuolo, koji je u posljednje vrijeme postao nezgodan protivnik za Milan, hrabro je ušao u utakmicu i šokirao San Siro već u 13. minuti. Andrea Pinamonti je sjajnom povratnom loptom pronašao Ismaela Konéa, koji je majstorski prebacio golmana Mikea Maignana za vodstvo gostiju 0-1.

Nakon primljenog gola, Milan je krenuo s pritiskom. Adrien Rabiot bio je blizu izjednačenja nakon što je ukrao loptu Alieu Faderi, ali je njegov udarac obranio golman Arijanet Murić. Domaćini su konačno slomili otpor gostiju tik pred poluvrijeme, a ključnu ulogu odigrao je Luka Modrić. Hrvatski maestro je u 34. minuti poslao "savršeno odmjerenu loptu" za Rubena Loftus-Cheeka na desnoj strani, a Englez je oštrim ubačajem pronašao mladog Davidea Bartesaghija, koji je snažnim udarcem zabio svoj prvi gol u Serie A za 1-1.

Na krilima izjednačenja, Milan je furiozno ušao u drugo poluvrijeme. Već u 47. minuti, Bartesaghi je ponovno bio na pravom mjestu. Nakon dodavanja Christophera Nkunkua, mladi bek je preciznim udarcem provukao loptu između Murića i bliže stative za potpuni preokret i vodstvo 2-1. Činilo se da će to biti njegova večer iz snova, no gosti se nisu predavali.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Hladan tuš u završnici i dva poništena gola

Nade Milana da će osigurati sva tri boda srušio je Armand Laurienté u 77. minuti. Francuz se oslobodio Fikaya Tomorija, koji je odigrao jednu od lošijih utakmica u dresu Milana, te preciznim udarcem u dalji kut postavio konačnih 2-2. Tomori je dobio najnižu ocjenu (5) među igračima Milana upravo zbog te greške i generalno lošeg čuvanja Laurientéa.

Da frustracija za domaće navijače bude veća, Milanu su tijekom utakmice poništena čak dva gola. Prvo je Christian Pulisic zabio nakon kornera, no gol je poništen zbog prekršaja Loftus-Cheeka u napadu. Kasnije je i Adrien Rabiot zatresao mrežu, ali je francuski veznjak bio u zaleđu.

Allegri nakon utakmice: Prelako primamo golove

Trener Milana Massimiliano Allegri nije skrivao razočaranje nakon što je njegova momčad ponovno ispustila bodove protiv momčadi koja je tek ušla iz Serie B.

Foto: Alessandro Garofalo

​- Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, dobro smo napadali, ali na kraju smo je čak i riskirali izgubiti. Sassuolo je uvijek opasan jer ima kvalitetu u napadu. Moramo početi primati manje golova, to je očito - rekao je Allegri za DAZN pa dodao:

​- Kod drugog gola morali smo se bolje braniti i pratiti Laurientéa. Bilo im je previše lako zabiti. Ipak, ne mogu apsolutno ništa zamjeriti dečkima danas. Uzimamo ovaj bod i okrećemo se Superkupu.

Allegri je objasnio i izmjenu Christiana Pulišića u 73. minuti, koja je izazvala rasprave.

​- Učinio bih to svejedno, čak i da ne igramo Superkup idući tjedan. Christian se vratio nakon povišene temperature, odigrao je dobro 72 minute, ali u tom trenutku trebao nam je još jedan vezni igrač u sredini.

Milan sada ima samo bod prednosti ispred drugoplasiranog Napolija, a već u četvrtak ih čeka polufinale talijanskog Superkupa upravo protiv Napolitanaca u Saudijskoj Arabiji. Ovaj remi djeluje kao poraz, ali Allegri vjeruje da bi se na kraju sezone mogao pokazati korisnim.