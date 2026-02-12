Posljednju sjajnu utakmicu Baturina je odigrao protiv aktualnog prvaka Napolija u četvrtfinalu Kupa
Baturina otkrio tajnu ubojitih penala: Učio sam od najboljih, od bivšeg suigrača iz Dinama...
Hrvatski reprezentativac Martin Baturina proživljava najljepše trenutke karijere otkako je napustio Dinamo i pridružio se Comu. Sve je počelo krajem prošle godine kada je zabio Torinu, a potom je uslijedilo pravo otvaranje sezone u novoj godini: gol protiv Bologne, asistencija protiv Milana, zatim gol i asistencija protiv Lazia i Torina.đ
Pokretanje videa...
U tom je razdoblju napokon pridobio povjerenje Cesca Fabregasa, koji ga je zbog ozljeda i manjka rješenja gurnuo na poziciju lažne devetke, a hrvatski veznjak mu je to vratio na najbolji mogući način. Posebnu vezu Baturina je ostvario s najskupljim igračem Coma, Nicom Pazom, koji bi se na ljeto trebao vratiti u Real.
Posljednju sjajnu utakmicu Baturina je odigrao protiv aktualnog prvaka Napolija u četvrtfinalu Kupa. Bivši igrač Dinama prvo je u 39. minuti pogodio iz penala, a kako je susret nakon 120 minuta završio 1-1, pristupilo se raspucavanju. Tada je preuzeo odgovornost i pogodio u mrežu iza leđa Vanje Milinkovića-Savića.
Nakon utakmice osvrnuo se na povijesni uspjeh koji je Como ostvario prolaskom u polufinale:
- Sretan sam zbog svih, posebno navijača. Svi smo sretni zbog ovog uspjeha.
Naglasio je kako ga je penal naučio izvoditi baš bivši suigrač iz Dinama, koji je nedavno stigao u Italiju.
- Učio sam od najboljih, od bivšeg suigrača Sandra Kulenovića, koji sada igra za Torino. Drugi penal u raspucavanju bio je puno teži za izvesti od onog iz igre. Pucao sam vrlo snažno, a sretan sam što je ušao - zaključio je Baturina.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+