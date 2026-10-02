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RASPRAVA U STUDIJU

Bauer: Navijači Dinama imaju PTSP od stadiona, Plejić: Vidjet ćete da je savršen, shvatit ćete!

Piše Luka Tunjić,
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Bauer: Navijači Dinama imaju PTSP od stadiona, Plejić: Vidjet ćete da je savršen, shvatit ćete!
Foto: Grad Zagreb/HRT screenshot
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Već 50-ak godina mi na tom stadionu sjedimo izloženi kiši, suncu i snijegu. Mislim da je zanemarena činjenica da su navijači Dinama doslovno htjeli potpunu suprotnost tom stadionu, rekao je Bauer

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Pobjedničko rješenje za novi stadion Maksimir i dalje izaziva burne reakcije, a sukob struke, politike i navijača preselio se i u eter. U emisiji Poligraf Hrvatskog radija raspravljalo se o tome treba li poništiti natječaj, izabrati neki od preostalih radova ili ostati pri projektu milanskog studija VG13.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina bio je član ocjenjivačkog suda. Kaže da je pri odluci prihvatio argumente arhitekata, ali priznaje da se reakcije javnosti ne mogu ignorirati.

-  Ponovit ću, nije bila ni moja ni gradonačelnikova uloga da budemo ruka protiv. Natječaj u kojem je investitor protiv gotov je natječaj. Mrtav je, dalje ne može – rekao je Glavina.

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Prema njegovim riječima, predstavnici Vlade i Grada nisu bili u žiriju da bi poništavali mišljenje struke, nego da prate postupak i provjere je li proveden kako treba. Tvrdi da je tako i bilo, no stvari su se promijenile kad je projekt predstavljen javnosti.

- Činjenica jest da je reakcija javnosti nakon predstavljanja jako loša, kako god je mjerili. Na to ne možemo ostati gluhi i slijepi - poručio je ministar.

Glavina je i ranije priznao da je imao rezerve prema tome što je stadion previše otvoren, ali je projekt na kraju podržao nakon obrazloženja stručnog dijela povjerenstva.

Plejić ne odustaje: Treba vremena, strpite se!

Predsjednik ocjenjivačkog suda i Udruženja hrvatskih arhitekata Toma Plejić ne odustaje od izabranog rješenja.

- Dobili ste perfektan stadion, novi stadion, stadion za budućnost po najvišim standardima. Treba vremena, strpite se još malo. Neka se cijela procedura završi, a onda ćemo napraviti ozbiljnu presicu s ozbiljnim materijalima - rekao je Plejić.

Dodao je da dosad predstavljene materijale ne smatra neozbiljnima, ali da je rasprava o projektu krenula u pogrešnom smjeru.

Bauer:

Najslikovitije je ipak bilo kad je o projektu progovorio komunikacijski i marketinški savjetnik Thomas Bauer, koji je govorio kao navijač Dinama. On smatra da autori pobjedničkog rada nisu razumjeli što navijači zapravo žele.

Foto: HRT/Screenshot

- Bit ću hiperboličan, ali reći ću da mi navijači Dinama imamo PTSP od tog stadiona - rekao je Bauer.

Problem je, kaže, u tome što su navijači desetljećima izloženi vremenskim uvjetima na Maksimiru, dok se po Europi grade natkriveni stadioni.

-  Već 50-ak godina, otkako su se po Europi počeli graditi stadioni s krovom, mi na tom stadionu sjedimo izloženi kiši, suncu i snijegu. Mislim da je potcijenjena i zanemarena činjenica da su navijači Dinama doslovno htjeli potpunu suprotnost tom stadionu - rekao je.

Pobjednički projekt izabran je među 88 radova iz više od 20 zemalja, a predviđa stadion s oko 35.000 mjesta. Premijer Andrej Plenković rekao je da nije zadovoljan odabranim rješenjem i da bi, po njegovu mišljenju, najbolje bilo raspisati novi natječaj. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da se prije odluke mora pričekati istek žalbenog roka, a nakon toga "sve su opcije otvorene”, ako su pravno dopuštene.

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