Bauhaus komentirao natječaj za Maksimir: 'Nismo se prijavili...'

Predstavljanje pobjedničkog rješenja za novi stadion u Zagrebu izazvalo je lavinu reakcija i podijeljena mišljenja u javnosti. Dok su građani i navijači nizali kritike na račun jednostavnog izgleda s četiri odvojene tribine, mnogi su primijetili nevjerojatnu sličnost dizajna s običnom kutijom za alat. Trgovački lanac Bauhaus odlučio je iskoristiti trenutak i odgovoriti na šale koje su preplavile društvene mreže.

Od oštrih kritika do sjajnog marketinga

Kada su nadležni u četvrtak javnosti otkrili izgled novog Maksimira, malo tko je ostao ravnodušan. Stručni žiri izabrao je rad talijanskog studija VG13 Architects Studio Associato u velikoj konkurenciji od 88 prijavljenih radova iz cijelog svijeta. Ipak, navijači su ubrzo preplavili društvene mreže komentarima nezadovoljstva. Najveću zamjerku usmjerili su na kutijasti oblik stadiona i nepovezane tribine, a najčešća usporedba bila je upravo ona s crvenom plastičnom kutijom za alat.

Nije trebalo dugo čekati da korisnici interneta pretvore cijelu situaciju u opću pošalicu. Umjesto ignoriranja trenda, Bauhaus je pokazao smisao za humor i nevjerojatnu brzinu u komunikaciji. Na svom Instagram profilu objavili su fotomontažu koja prikazuje divovski, jarko crveni stadion iz TV reklame oblikovan točno poput njihove kutije za alat.

Nismo se prijavili na natječaj

Uz fotografiju koja je izrazito brzo počela skupljati tisuće lajkova, stajao je i jasan tekst preko same slike koji je dodatno nasmijao pratitelje.

​- Nismo se prijavili na natječaj. Ali hvala na nominacijama - poručili su iz Bauhausa putem ove domišljate grafike.

Pojedini pratitelji u komentarima predložili su da tvrtka sada jednostavno mora postati glavni sponzor nogometnog kluba, dok su drugi istaknuli kako su ovim genijalnim potezom maksimalno uštedjeli na klasičnoj reklami. Jedan od pratitelja iskreno je napisao kako je na prvu mislio da se radi o šali, naglasivši da takozvana "Bauhaus Arena" izgleda kao pravo remek djelo za ono što su zamislili arhitekti novog stadiona.

*uz korištenje AI-ja