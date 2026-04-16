Bayern bez trenera na klupi u polufinalu LP: 'Strogo pravilo'

Bayern je s 3-2 (ukupnih 6-4) izbacio Real Madrid iz lige prvaka u čudesnoj utakmici na Allianz Areni. Bilo je svega na utakmici. Spektakularnih golova, sjajnih akcija, ali se podigla i prašina zbog sudačkih odluka. Eduardo Camavinga dobio je drugi žuti zbog čega su poludjeli u Realu, ali bilo je i odluka na koje su "divljali" s Bayernove klupe. Zbog jedne takve Vincent Kompany zaradio je žuti i zato ga neće biti na klupi u polufinalu.

Rüdiger je Josipa Stanišića udario laktom u tijelo i srušio ga, a sudac Slavko Vinčić nije reagirao. Stanišić je u bolovima ostao ležati, na njega je njemački stoper i vikao, a onda se razvila kontra Reala. Iz te akcije lopta je došla do Mbappéa koji je pogodio za 3-2 i novo vodstvo "kraljeva".

Kompany je poludio i dobio žuti karton, a to mu je treći akumulirani u Ligi prvaka. To znači da će propustiti prvu utakmicu polufinala koju Bayern igra protiv PSG-a. Komentirao je trener Bayerna cijelu situaciju oko nedosuđenog faula.

- Uvijek se trudim pokazati poštovanje, pa tako i ovaj put. Normalno je da u onakvoj situaciji nešto kažem. Naš igrač leži na podu, a on mu skoro daje pet. Cijenim ga kao braniča, i ja bih napravio potpuno istu stvar. Razumijemo se, ali sasvim je normalno da reagiram. A žuti karton je, po meni, stigao prebrzo - rekao je Kompany pa kritizirao pravilo o tri žuta kartona:

- U ovom novom formatu natjecanja igra se toliko utakmica, a pravilo o tri žuta kartona i dalje je prestrogo. Sretan sam. Dečki su to zaslužili. Prva utakmica će jednostavno morati proći bez mene na klupi.