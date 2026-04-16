Obavijesti

Sport

Komentari 0
EVO ZAŠTO

Bayern bez trenera na klupi u polufinalu LP: 'Strogo pravilo'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Bayern bez trenera na klupi u polufinalu LP: 'Strogo pravilo'
Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Vincent Kompany poludio je na suca Slavka Vinčića kada nije sudio faul na Stanišiću iz kojeg je Real zabio. Zbog toga je zaradio žuti karton i neće ga biti na klupi u prvoj utakmici protiv PSG-a

Admiral

Bayern je s 3-2 (ukupnih 6-4) izbacio Real Madrid iz lige prvaka u čudesnoj utakmici na Allianz Areni. Bilo je svega na utakmici. Spektakularnih golova, sjajnih akcija, ali se podigla i prašina zbog sudačkih odluka. Eduardo Camavinga dobio je drugi žuti zbog čega su poludjeli u Realu, ali bilo je i odluka na koje su "divljali" s Bayernove klupe. Zbog jedne takve Vincent Kompany zaradio je žuti i zato ga neće biti na klupi u polufinalu.

FUSSBALL CHL 2025/2026 Viertelfinal Rueckspiel FC Bayern Muenchen - Real Madrid

Rüdiger je Josipa Stanišića udario laktom u tijelo i srušio ga, a sudac Slavko Vinčić nije reagirao. Stanišić je u bolovima ostao ležati, na njega je njemački stoper i vikao, a onda se razvila kontra Reala. Iz te akcije lopta je došla do Mbappéa koji je pogodio za 3-2 i novo vodstvo "kraljeva".

Kompany je poludio i dobio žuti karton, a to mu je treći akumulirani u Ligi prvaka. To znači da će propustiti prvu utakmicu polufinala koju Bayern igra protiv PSG-a. Komentirao je trener Bayerna cijelu situaciju oko nedosuđenog faula.

GER, CL Viertelfinale FC Bayern Muenchen (GER) vs Real Madrid (ESP)

- Uvijek se trudim pokazati poštovanje, pa tako i ovaj put. Normalno je da u onakvoj situaciji nešto kažem. Naš igrač leži na podu, a on mu skoro daje pet. Cijenim ga kao braniča, i ja bih napravio potpuno istu stvar. Razumijemo se, ali sasvim je normalno da reagiram. A žuti karton je, po meni, stigao prebrzo - rekao je Kompany pa kritizirao pravilo o tri žuta kartona:

- U ovom novom formatu natjecanja igra se toliko utakmica, a pravilo o tri žuta kartona i dalje je prestrogo. Sretan sam. Dečki su to zaslužili. Prva utakmica će jednostavno morati proći bez mene na klupi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026