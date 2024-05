Bayern je glatko odbio ponudu Dinama za Gabriela Vidovića!

Gabriel Vidović (20) prošlog je ljeta stigao u Dinamo i to u vrlo turbulentnom trenutku. Velika negativa vladala je na Maksimiru, ispadanje od AEK-a iz Lige prvaka pa od Sparte Prag u Europskoj ligi, veliki promašaji s pojačanjima, odlasci najboljih igrača i ozljede Luke Stojovića i Lukasa Kačavenda.

Pokretanje videa... 00:57 Rijeka - Dinamo 1-3: Dominacija 'modrih' za trostruku krunu | Video: 24sata Video

Kako bi obradovali navijače i osigurali Sergeju Jakiroviću konačno pravo pojačanje, čelnici Dinama doveli su na posudbu igrača Bayerna. U početku to nije izgledalo najbolje, trebalo mu je neko vrijeme da se adaptira, čak je u jednom dijelu sezone pao u drugi plan, ali kako je sezona odmicala, njegov talent dolazio je do izražaja. Zabijao je za pobjedu u ključnim utakmicama za naslov prvaka i tako ostavio debeli pečat u svom maksimirskom mandatu.

Veliki potencijal krije se u mladom hrvatskom reprezentativcu koji ima puno prostora za napredak, a dinamovci bi voljeli kada bi svoj razvoj nastavio na Maksimiru pa rade sve što je u njihovoj moći da ga zadrže u plavom dresu!

Zagreb: Dinamo nadmoćno pobijedio Slaven 5 - 2 | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Vidović je za 500 tisuća eura došao na posudbu do kraja sezone, a ona uskoro istječe. Modri ga imaju pravo otkupiti za 3,5 milijuna eura, što im je puno pa su Bayernu ponudili 1,7 milijuna eura, pišu Sportske novosti. Njemački velikan je to glatko odbio i jasno dao do znanja kako ispod dogovorenog iznosa neće ići. Vidović će ostati samo ako Dinamo pristane isplatiti navedenu odštetu ili ako uspije produljiti posudbu za još godinu dana.

Rijeka: Susret Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Koliko god cifra djelovala puno za čelnike hrvatskog prvaka, transfer Vidovića bi iz Dinamove perspektive bio jako dobar posao za budućnost. Dobili bi igrača u kojem se krije ogroman potencijal i kojeg bi jednog dana mogli prodati za puno veći iznos. Također, ne i manje važno, Martin Baturina bi ovog ljeta mogao otići, a kako je Vidovićeva prirodna pozicija zapravo polušpica, a ne lijevo krilo, što igra kod Jakirovića, on bi bio Baturinina prirodna zamjena. Izgubili bi ponajboljeg igrača i dijamanta, ali bi dobili jednako dobru zamjenu koja bi na konačno mogla zasjati na svojoj prirodnoj poziciji. I sam igrač bi htio ostati, no na neke stvari ne može utjecati.

Vidović je u 40 utakmica zabio devet golova i triput asistirao. Osvojio je dva trofeja, posljednju utakmicu odigrao je u finalu Kupa protiv Rijeke, a ako Dinamo do 31. svibnja ne aktivira klauzulu, bit će mu to i posljednja u plavom dresu. Vratit će se u Bayern po isteku posudbe, ali teško je vjerovati da će se i zadržati. Za njega su zainteresirani brojni bundesligaši.