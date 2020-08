Bayern je oštećen za penal? 'Ovo je trebao sudac svirati'

<p>Eksplozivni <strong>Kingsley Coman</strong> izbacio je iz ravnoteže <strong>Kehrera</strong>, prošao ga, a onda i završio na podu. Igrači Bayerna tražili su jedanaesterac, ali Daniele Orsato nije otišao ni pogledati VAR!</p><p>Tako je završilo prvo poluvrijeme velikog finala Lige prvaka između <strong>Bayern Münchena i PSG-a</strong>. Žalio se Hansi Flick i njegovi suigrači, no Orsato je smatrao da intenzitet nije bio dovoljno jak. Što se dogodilo?</p><p>Coman je išao jedan na jedan s Thilom Kehrerom, a mladi branič PSG-a ga je cijelo vrijeme držao za rame. To se nastavilo i nakon što ga je Francuz prošao, a nakon toga je završio i na podu.</p><p>- Ovdje je ruka obrambenog igrača bila predugo na napadaču. Igrač Bayerna je došao ispred igrača PSG-a i ruka je i dalje bila na leđima. Dojma sam da je ovo penal. Igrač Bayerna je bio ispred njega i mogao je loptu poslat u kazneni prostor. On nije otišao pogledati je gledao VAR sudac u VAR sobi - poručio je Mario Strahonja za HRT.</p><p>Unatoč tome što nisu dobili penal, Bayern je poveo u 59. minuti i to upravo preko Kingsleya Comana.</p>