Ikona Strasbourga sanja poziv Dalića, prvi je asistent Ligue 1! 'Djed Hrvat učio me nogometu'

Adrien Thomasson (32) ime je koje ljubitelji francuskog nogometa dobro poznaju, no u Hrvatskoj je, unatoč korijenima, još uvijek relativna nepoznanica. Riječ je o kapetanu Lensa, neumornom veznjaku koji ove sezone proživljava drugu mladost, vodi u francuskoj Ligue 1 po broju asistencija (osam) i gura klub prema samom vrhu ljestvice. Dok se Lens bori za naslov prvaka s PSG-om, Thomasson, koji uz francusko ima i hrvatsko državljanstvo, privlači pažnju igrama i pričom koja ga veže za domovinu njegove majke.

Hrvatski korijeni i djed kao ključna figura

Rodio se u Bourg-Saint-Mauriceu, u regiji Savoja poznatoj po Alpama i skijanju. Adrien Ivan Thomasson odrastao je u obitelji u kojoj se miješaju različite kulture. Otac mu je, naime, Francuz švedskog podrijetla, a majka Hrvatica. Upravo je ta veza s Hrvatskom oblikovala ne samo njegov identitet, već i nogometni put. U intervjuima je često isticao kako je za njegovu ljubav prema nogometu najzaslužniji djed Hrvat s majčine strane, koji ga je kao dječaka uveo u svijet sporta.

​- Moj djed, mamin otac, naučio me nogometu. On itekako voli sport, a baš zbog njega postao sam nogometaš - otkrio je Thomasson, koji je jednom prilikom priznao da bi, unatoč tome što mu je Francuska prvi izbor, rado zaigrao za "vatrene" ako bi stigao poziv.

Ta izjava, koju je dao još 2022., ponovno je postala aktualna nakon što je u dresu Lensa zabio Arsenalu u Ligi prvaka u listopadu 2023., u pobjedi 2-1. Taj mu je gol imao "najveću simboliku u karijeri" i skrenuo je pozornost na mogućnost da odjene hrvatski dres. Iako se iz HNS-a nikada nisu službeno oglasili, Thomasson posjeduje hrvatsku putovnicu i nikad nije zatvorio ta vrata.

Foto: Profimedia

Zlatno doba u Strasbourgu

Prije nego što je postao ključni čovjek Lensa, Thomasson je najbolje godine karijere proveo u Strasbourgu, gdje je igrao od 2018. do početka 2023. U tom je razdoblju odigrao više od 150 utakmica, nosio kapetansku traku i postao miljenik navijača. Vrhunac je doživio 2019., kada je sa Strasbourgom osvojio francuski liga-kup, što mu je do danas jedini trofej u karijeri. Njegov odlazak u siječnju 2023. bio je teška odluka.

​- Bilo je teško napustiti klub u kojem sam proveo četiri i pol godine i gdje sam se osjećao sjajno. Ali Strasbourg je tada bio na 19. mjestu, a Lens je bio drugi. Vidio sam to kao pravi iskorak u sportskom smislu. To je klub koji me privukao svojom strašću i poviješću - objasnio je odluku.

Upravo zbog dubokog traga koji je ostavio, Thomasson je idealan sugovornik o snazi i mentalitetu kluba protivnika Rijeke u osmini finala Konferencijske lige. Proveo je godine u svlačionici s mnogim igračima koji i danas čine okosnicu momčadi.

Foto: Marcio Machado

Neumorni 'maratonac' i igrač zadatka

O Thomassonovoj radnoj etici mnogi koji ga poznaju govore samo riječi hvale. Suigrači ga opisuju kao igrača koji "trči maratone tijekom utakmice", a njegova sposobnost da pokriva ogroman dio terena čini ga ključnim za visoki pritisak koji gaji Lens. Ove sezone igra u životnoj formi. Nakon pobjede protiv Metza 3-0 početkom ožujka, učvrstio je mjesto na vrhu ljestvice asistenata Ligue 1. Njegov utjecaj je golem, a novu, dublju ulogu u veznom redu, objeručke je prihvatio.

​- Uživam u ovoj poziciji. Omogućuje mi da više sudjelujem u izgradnji igre, ali i da dolazim u završnicu iz drugog plana. Ta box-to-box uloga odgovara fizičkim sposobnostima, ponavljanju sprinteva visokog intenziteta. Uživam i u obrambenim zadacima, u oduzimanju lopti - rekao je nedavno.

Kao kapetan, nametnuo se kao tihi vođa. Nije tip igrača koji će galamiti u svlačionici, već netko tko primjerom na terenu i pozitivnim stavom vodi mlađe suigrače. Cijene ga zbog smirenosti i inteligencije, profesionalca posvećenog nogometu.

Foto: Stephane Mahe

Budućnost pod upitnikom

Njegov ugovor s Lensom istječe 30. lipnja 2026., a pregovori o nastavku suradnje tek se očekuju. Iako je sretan u klubu, nikada nije skrivao želju da se okuša u inozemstvu. Vrijednost mu je, prema Transfermarktu, četiri i pol milijuna eura.

​- Uvijek me privlačila ideja o igranju u inozemstvu. Ali ne želim otići samo da bih otišao jer u inozemstvo već idem na odmor - našalio se pa dodao:

​- Otvoren sam za sve i ne zatvaram nijedna vrata. Vidjet ćemo.

Dok navijači Lensa s nestrpljenjem iščekuju rasplet sezone, u kojoj ih njihov neumorni motor hrvatskih korijena vodi prema vrhu, u Hrvatskoj neki smatraju da bi njegova nogometna priča jednog dana mogla dobiti i "kockasto" poglavlje.