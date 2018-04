Bayern službeno potvrdio: Niko Kovač potpisao je na tri godine

Niko Kovač naš je novi trener! Preuzet će klupu Bayerna 1. srpnja 2018. godine. S Nikom smo potpisali ugovor na tri godine, do 30. lipnja 2021. godine, objavio je službeno Bayern na svojim stranicama.

BREAKING: Niko Kovač will take over as #FCBayern head coach from 1st July 2018. "We agreed a 3-year contract yesterday," says sporting director @Brazzo. #MiaSanMia pic.twitter.com/lJKsCOgUiy