DIVLJAO U DERBIJU

BBB se oglasili o slučaju 'Mišić'. Evo što imaju za reći o incidentu

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Matija Habljak/Pixsell

DINAMO - RIJEKA 2-1 Kapetan Dinama izazvao je frku na terenu kada je pljusnuo Lasickasa pa Majstorovića, zatim navodno odbio pozdraviti BBB pod sjeverom, a neki tvrde da je i pljunuo u smjeru zapadne tribine

Dinamo je u ludom derbiju 12. kola HNL-a na Maksimiru srušio Rijeku 2-1. 'Modre' su do pobjede nosili Monsef Bakrar i Arber Hoxha, no najviše prašine podigao je kapetan Dinama Josip Mišić.

Faulirao je Fruka, pa u gužvi koja je nastala zbog prekršaja pljusnuo LasickasaMajstorovića. Sudac Igor Pajač pokazao mu je žuti karton iako je Mišić zbog neprimjerenog ponašanja trebao dobiti crveni.

Po završetku ludog derbija navodno je odbio otići pozdraviti navijače na sjeveru i odmah se zaputio u svlačionicu. Potom su glasnogovornik Dinama Marko Bošnir i član stručnog stožera Ivan Kelava nagovarali Mišića da se vrati, što je on i učinio.

Navijači na Maksimiru su dinamovce nagradili salvom zvižduka i hukom s tribina, nezadovoljni igrom i cjelokupnom predstavom, a neki tvrde da je Mišić pljunuo u smjeru zapadne tribine.

Oko incidenta su se oglasili Bad Blue Boysi.

"Situacija koja se dogodila sinoć neposredno nakon utakmice dobila je više pažnje nego što zaslužuje. Što se nas tiče, ne postoji nikakav incident niti problem koji će na bilo koji način opterećivati odnos između tribine i igrača.

Kao što je poznato svakome tko je redovan na tribini, odavno je praksa da kada imamo što za reći igračima ili bilo kome u klubu to napravimo tamo gdje treba. Isto vrijedi i u obrnutom slučaju.

Internet i društvene mreže sigurno nisu mjesto za to, niti imamo namjeru o tome obavještavati javnost", stoji u priopćenju Dinamove navijačke skupine.

