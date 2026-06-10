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VELIKI TALENT

BBC izabrao 20 mladića na koje treba obratiti pažnju na SP-u: Na popisu je i hrvatski dragulj

Piše Jakov Drobnjak,
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BBC izabrao 20 mladića na koje treba obratiti pažnju na SP-u: Na popisu je i hrvatski dragulj
Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

BBC je izdvojio 20 mladih zvijezda za SP, a među njima i Luku Vuškovića, hrvatskog dijamanta koji je oduševio Europu

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Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku bit će puno mladih talenata, a komentatori BBC-a izdvojili su 20 imena na koje posebno treba obratiti pozornost. Na popisu su zaista veliki talenti, a mjesto je bilo i za jednog hrvatskog reprezentativca. 

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Alexandria: Doček hrvatske nogometne reprezetacije ispred hotela AKA Alexandria: Doček hrvatske nogometne reprezetacije ispred hotela AKA Alexandria: Doček hrvatske nogometne reprezetacije ispred hotela AKA
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Naravno, radi se o Luki Vuškoviću (18) koji je zaludio nogometni svijet prošle sezone. Odigrao je fantastično u HSV-u, nakon Mundijala vraća se u Tottenham, ali mnogi klubovi će se raspitivati za njega ovo ljeto. Ovako je BBC opisao hrvatskog dijamanta:

"Tottenham zadnjih godina nije bio poznat po mnogim sjajnim odlukama na tržištu transfera, ali kada je u ljeto 2025. doveo Luku Vuškovića iz Hajduka, bio je korak ispred ostalih. Zapravo, bio je to posao koji je dogovoren 18 mjeseci ranije. Tada je Vušković, koji je za Hajduk debitirao sa 16 godina i potom proveo uspješnu sezonu na posudbi u Belgiji, u Westerlou, ubrzano napredovao kroz hrvatske mlađe reprezentacije do razine U-21. Prošlu sezonu proveo je na posudbi u Hamburgu, gdje je ne samo stekao reputaciju dominantnog stopera, nego je i zabio šest golova. U Spurse će se vratiti nakon Svjetskog prvenstva očekujući da će igrati."

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Na popisu je i igrač Bosne i Hercegovine, Kerim Alajbegović.

"Unatoč činjenici da ima 18 godina, već je dokazao da može zadržati živce na velikoj pozornici, postigavši ​​pobjednički jedanaesterac u polufinalu doigravanja protiv Walesa. Također je bio strijelac u raspucavanju protiv Italije. Proglašen novom zvijezdom reprezentacije BiH, krilni igrač rođen u Njemačkoj često je ulazio s klupe kao zamjena, baš u utakmicama play offa protiv Walesa i Italie, ali je bio starter u prijateljskim susretima protiv Sjeverne Makedonije i Paname", piše BBC.

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