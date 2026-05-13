Gvardiol se vratio, pogledajte majstoriju! BBC: 'Superčovjek! Liječnici, dajte ovo objasnite...'

Manchester City večeras protiv Crystal Palacea igra jednu od najvažnijih utakmica sezone u borbi za naslov prvaka Engleske. City uoči susreta zaostaje pet bodova za vodećim Arsenalom, no momčad Pepa Guardiole ima i utakmicu manje. Pobjedom bi se približila na samo dva boda zaostatka i ostala u utrci za naslov barem do sljedećeg utorka, kada gostuje kod Bournemoutha.

Ulog je golem jer bi svaki rezultat osim pobjede mogao otvoriti put Arsenalu da već u ponedjeljak, eventualnim slavljem protiv Burnleyja na Emiratesu, osigura naslov prvaka. City zato nema prostora za pogrešku i mora odraditi svoj dio posla uz nadu da će Arsenal kiksati u jednoj od preostalih utakmica.

Koliko je utakmica važna pokazuje i povratak Joška Gvardiola u početnu postavu. Hrvatski reprezentativac dugo je izbivao zbog ozljede, a sada se vratio svega 130 dana nakon što je 4. siječnja u premierligaškoj utakmici protiv Chelseaja zadobio prijelom tibije, odnosno goljenične kosti. Njegov povratak odlična je vijest i za izbornika Zlatka Dalića, koji će Gvardiola ponovno imati u kakvom-takvom natjecateljskom ritmu uoči Svjetskog prvenstva koje se ovog ljeta igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Gvardiol je odmah pokazao da je teška ozljeda iza njega. Kao da je imao običnu prehladu, a ne prijelom noge, odmah se nametnuo i zaigrao vrlo ofenzivno po lijevoj strani. Već u drugoj minuti uspješno je postavio zaleđe nakon kojeg je Mateta zabio, no pomoćnik je podigao zastavicu.

Deset minuta kasnije blokirao je opasnu situaciju pred golom Cityja, a u 20. minuti prošao po lijevoj strani i pogodio vanjski dio mreže. U 40. minuti pokrenuo je akciju za pogodak Cityja. Gvardiol je poslao lijepu loptu s lijeve strane prema Fodenu, koji ju je proslijedio na drugu stativu do Marmousha, a Egipćanin je iz okreta kroz šumu nogu pogodio za vodstvo "građana". Predasistenciju Gvardiola pogledajte OVDJE.

Njegove igre nisu prošle nezapaženo među navijačima Cityja pa su društvene mreže preplavile pohvale na račun hrvatskog reprezentativca.

- Joško i Foden su briljantni. Tek sada shvaćam koliko nas je Gvardiolov izostanak u drugom dijelu sezone unazadio. Njegove sposobnosti s loptom u nogama riješile bi toliko naših problema.

- Tako sam sretan što se Gvardiol vratio. Da se nije ozlijedio, to bi napravilo ogromnu razliku u borbi za naslov.

- Ono što je Joško napravio kod drugog gola nešto je što rijetki vrhunski veznjaci mogu.

- Gvardiol je nevjerojatan, jedan od najboljih braniča koje sam gledao.

- Mogu samo sanjati što bi bilo da se Joško nije ozlijedio.

- Gvardiol nam je nedostajao. Ovih 45 minuta protiv Palacea pokazuje koliko je potreban ovoj momčadi i koliko je važan u Guardiolinu sustavu.

Uz brojne pohvale bilo je i šaljivih komentara pa je tako jedan korisnik objavio fotografiju Rolls-Roycea kako bi opisao koliko je hrvatski reprezentativac kvalitetan.

Navijači nisu jedini koji su se zapitali kako je moguće da se Gvardiol tako brzo oporavio. Isto pitanje postavio je i novinar BBC-ja.

"Prije samo četiri mjeseca Joško Gvardiol slomio je nogu protiv Chelseaja. Sada, četiri mjeseca kasnije, Hrvat je ponovno u akciji. Je li to normalno? Možda nam neki doktor, ako ovo čita, može objasniti" napisao je novinar BBC-ja.