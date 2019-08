Bebek za 24sata: Izgubio sam svijest, to je klasična sačekuša Izašao sam iz kluba, a onda čuo galamu i psovke, udarili su me s leđa! Pomogli su mi neki ljudi. Od šoka nisam otišao na policiju, nego u hotel, a ujutro su me policajci odveli na hitnu pomoć, kaže napadnuti sudac