Becker upozorio Yamala: Prolazi isto što i ja u tim godinama. Već zvone zvona za uzbunu...

Becker upozorio Yamala: Prolazi isto što i ja u tim godinama. Već zvone zvona za uzbunu...
Mislim da ima vrlo visok rizik da će se suočiti s određenim poteškoćama za 10 ili 15 godina. U njegovu slučaju, potječe iz skromnih prilika, a sada su on i cijela njegova obitelj bogati, kazao je Becker

Teniska legenda Boris Becker uputio je upozorenje Lamineu Yamalu, mladom nogometašu Barcelone čiji je uspon posljednjih godina privukao pozornost cijelog svijeta. Yamal je s 15 godina debitirao za prvu momčad Barcelone i do osamnaeste godine, koliko ima danas, već osvojio LaLigu i Europsko prvenstvo. U ponedjeljak navečer zauzeo je drugo mjesto u poretku za Zlatnu loptu, odmah iza Ousmanea Dembéléa, a drugi put zaredom podigao je prestižni trofej Kopa za najboljeg mladog igrača.

Posljednjih mjeseci punio je naslovnice i zbog događaja izvan terena. Mediji su ga pratili nakon što su se pojavile fotografije s odmora s manekenkom s platforme OnlyFans. Osim toga, prozvali su ga zbog navodnog iskorištavanja osoba niskog rasta i "angažiranja" žena prema tjelesnim mjerama na proslavi njegova 18. rođendana. 

- Nisam bio ljut. Bilo mi je smiješno. Pokušali su to ocrniti na razne načine. Jedna je žena rekla da sam djevojke birao ovako ili onako, a sve je bila laž. Onda se spominjala i stvar s konobarima koji su ondje radili - Yamal je kasnije komentirao.

Kako se sezona nastavila, fokus se vratio na njegove sportske uspjehe. Upravo tako i treba biti, smatra Becker, koji se lako može poistovjetiti s Yamalovom situacijom.

- Lamine je divan. Osvaja sve. Trenutno je najbolji mladi igrač na svijetu. Podsjeća me na mene samoga kad sam imao 17 godina. Zvona za uzbunu zvone. Samo trebate pogledati kroz što Lamine Yamal prolazi ovih dana. Mislim da ima vrlo visok rizik da će se suočiti s određenim poteškoćama za 10 ili 15 godina. U njegovu slučaju, potječe iz skromnih prilika, a sada su on i cijela njegova obitelj bogati. Mnogi će mu ljudi prići iz interesa. Izgubio je svu privatnost. Treba imati dvoje ili troje ozbiljnih ljudi oko sebe. Mora birati prijatelje, vjerovati svojoj obitelji i izgraditi sigurnosnu mrežu.

Becker zna kako izgleda osvajati velike trofeje s tek navršenih 17 godina. Tada je postao najmlađi pobjednik Wimbledona, a poslije je osvojio ukupno šest Grand Slam naslova, uključujući još dva Wimbledona. Ipak, priznaje da mu slava nije uvijek bila ugodna.

- Kad sam osvojio Wimbledon sa 17 godina, još sam pokušavao odrasti i pronaći svoje mjesto u svijetu. Nakon što pobijedite, sve što radite postaje globalna vijest i dospijeva na naslovnice najvećih novina - kazao je i dodao:

- Sretan sam što sam osvojio tri Wimbledona, ali možda sam sa 17 godina bio premlad. Još sam bio dijete.

