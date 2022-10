Dario Bel je već griješio u korist Hajduka, a i u Europi su imali zamjerke na njega ovaj tjedan

Osječki sudac Dario Bel obilježio je utakmicu između Gorice i Hajduka, u najmanju ruku, dvojbenim sudačkim odlukama. Sudačka komisija HNS-a utvrdit će je li Bel u dvije situacije zakinuo Goricu, odnosno 'pogurao' Hajduk, što mu svakako ne bi bio prvi put...

Bel je, naime, na zaostaloj utakmici 2. kola između Hajduka i Rijeke igranoj 14. rujna propustio isključiti Awaziema u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena pri rezultatu 0-0. Splićani su na kraju slavili 2-0.

Osječanin očita uživa veliko povjerenje šefa sudaca Brune Marića budući da je ove sezone sudio tek dvije 'manje' utakmice, dok je primjerice po triput sudio Dinamu i Hajduku, dvaput Riječanima...

Kada pričamo o greškama Darija Bela, to mu čak nisu prve u ovom tjednu! U susretu četvrtog kola Konferencijske lige, Bel je dijelio pravdu na susretu između Shamrocka i Moldea (0-2), a trener domaće momčadi kritizirao je čitavu hrvatsku sudačku četvorku.

- Moj sin ima osam godina, on bi vam rekao da je bilo zaleđe, za to vam ne treba VAR, on bi bolje sudio. Suci su bili užasni cijelu večer - rekao je trener Shamrocka Stephen Bradley.

A 'kumovao' je Bel i prvoj pobjedi Šibenika nad Dinamom u HNL-u. Bila je to utakmica 18. kola u sezoni 2020./2021., a Bel je tada, po mišljenju Marija Strahonje, propustio dosuditi dva penala za 'modre'.

