Belgijci: Svako ubrzanje Genka je Dinamo ostavilo bez daha! Razotkrili su sve bolne točke

Genk je u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Europske lige slavio u Zagrebu protiv Dinama 3-1 i tako si osigurao ogromnu prednost uoči uzvrata. Belgijski mediji ne štede pohvale na račun svoje momčadi, opisujući pobjedu kao dominantnu predstavu kojom je potvrđen status favorita i prolazak u iduću rundu gotovo osiguran.

'Više kiše nego atmosfere' na Maksimiru

Glavni belgijski sportski mediji, poput Het Laatste Nieuws i Nieuwsblada, složni su u ocjeni da je Genk "očitao lekciju" Dinamu. Dopisnici iz Zagreba ističu kako je na Maksimiru bilo "više kiše nego atmosfere", a utakmicu je obilježio jak pljusak i prazan gostujući sektor zbog kazne Uefe. U takvim uvjetima, pišu, "svako ubrzanje tempa Genka ostavljalo je domaću momčad bez daha".

Pobjedu su opisali kao "veliki korak prema osmini finala" i potpuno zaslužen ishod. Iako je gol Diona Drene Belje u 44. minuti nakratko unio neizvjesnost, novinari smatraju kako pobjeda gostiju nije bila ugrožena. Kao dodatan udarac za "modre", ističe se da je Beljo zaradio žuti karton zbog kojeg će propustiti uzvrat u Belgiji.

Heroj Zakaria i 'dragulj' Karetsas

U prvi plan mediji guraju trojicu igrača. Apsolutni heroj utakmice je dvostruki strijelac Zakaria El Ouahdi. Njegova prodornost i efikasnost donijele su Genku ključnu prednost. Sam igrač nije skrivao zadovoljstvo.

​- Naslov 'Junak Zagreba' ne bi zvučao loše. Sretan sam zbog dva gola, ali još sretniji što su donijeli važan rezultat - prenosi njegove riječi Het Laatste Nieuws.

Posebne pohvale dobio je i 18-godišnji Konstantinos Karetsas, kojeg Sporza opisuje kao "dragulja koji je zasjenio Dinamovu veznu liniju". Njegova kreativnost i "čarobna ljevica" bile su nerješiva enigma za Dinamo, što se najbolje vidjelo kod asistencije kapetanu Bryanu Heynenu za vodeći gol iz kornera. Upravo je Heynen, kao kapetan, pohvaljen zbog liderske uloge i otvaranja serije pogodaka na teškom terenu.

Dinamove slabosti razotkrivene

Belgijski analitičari ističu kako su "bolne točke" Dinama bile potpuno razotkrivene. Portal Voetbalkrant piše o sporoj reakciji obrane "modrih" na brze tranzicije Genka, što je gostima otvaralo previše prostora. Trener Nicky Hayen dobio je pohvale za hrabru i napadačku postavu.

Mediji su podsjetili i na kontroverzu uoči utakmice, kada je Hayen poslao petoricu prvotimaca da igraju za drugu momčad, što je izazvalo kritike u Belgiji. Ipak, zaključuju kako je taj rizičan potez očito pomogao u održavanju natjecateljskog ritma. Prevladava stav da je Genk "jednom nogom u osmini finala", a Cegeka Arena trebala bi biti tvrđava u kojoj će Genk rutinski potvrditi prolaz.