ODLAZI U KUSTOŠIJU

Belinho se emotivnom porukom oprostio od Dinamovih navijača

Piše Petar Božičević,
Belinho se emotivnom porukom oprostio od Dinamovih navijača
Bjelovar: Finale kupa kadeta između Slaven Belupa i Dinama | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prema informacijama 24sata, Belinho nije zadovoljan statusom u Dinamu, njegovim predstavnicima ne sviđa se što igra u kadetima, a nisu zadovoljni ni ugovorom kojeg mu je ponudio zagrebački klub

Pisali smo o tome da Belinho napušta Dinamo i odlazi u Kustošiju, a sada se javio i sam igrač. Emotivnom porukom oprostio se od navijača Dinama. 

Komemoracija u čast legende kluba Dinamo Marijana Čerečeka 01:49
Komemoracija u čast legende kluba Dinamo Marijana Čerečeka | Video: 24sata/pixsell

"Dragi navijači, dragi članovi kluba, došao je trenutak za novi korak. Nakon promišljanja i razgovora s obitelji, donio sam odluku da u ovom trenutku napravim promjenu kako bih nastavio svoj daljnji razvoj. Vjerujem da je ova odluka najbolja za mene i moju obitelj u ovom razdoblju.

Ovaj klub imao je važnu ulogu u mom sportskom i osobnom putu te sam zahvalan na svemu što sam ovdje naučio i doživio. Zahvaljujem klubu, svim trenerima, stručnom stožeru i svim djelatnicima na povjerenju, radu i podršci. Posebna hvala suigračima na zajedništvu i profesionalnosti", napisao je i dodao:

Zagreb: Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija
Zagreb: Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Navijačima hvala na podršci i energiji koju ste nam davali. Nositi ovaj dres bila je čast. Klubu želim puno uspjeha u budućnosti, a ja odlazim motiviran i spreman za nove izazove. Hvala na svemu". 

Prema informacijama 24sata, Belinho nije zadovoljan statusom u Dinamu, njegovim predstavnicima ne sviđa se što igra u kadetima, a nisu zadovoljni ni ugovorom kojeg mu je ponudio zagrebački klub. Igrat će za Kustošiju s kojom blisko surađuje njegov agent Andy Bara. 

