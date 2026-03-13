Obavijesti

Belinho želja Hajduka?! Evo što se zbiva s brazilskim draguljem

Zagreb: Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U Hajduku je danas 'čudna' situacija, sportski direktor Goran Vučević je na odlasku iz kluba, pa nije još ni jasno tko je zadužen za dovođenje mladih i talentiranih igrača na Poljud ovoga ljeta

Proteklih dana u domaćim se medijima pojavila vijest kako je Hajduk ozbiljno zainteresiran za dovođenje 17-godišnjeg Belinha, talentiranog nogometaša koji je na ljeto omladinsku školu Dinama zamijenio Kustošijom. Rafael Gomes Cirino ili skraćeno Belinho već je dugi niz godina u Hrvatskoj, odlično priča i naš jezik, a iz Dinama je prešao u Kustošiju kako bi zaigrao seniorski nogomet.

Kako doznajemo, nitko u Belinhovom okruženju, ni njegov agent Andy Bara ni obitelj, još ni ne znaju za interes Hajduka. U splitskom klubu je dosta zanimljivo vrijeme, sportski direktor Goran Vučević je na odlasku iz kluba, tako da nije ni jasno tko je danas u Hajduku odgovoran za dovođenje mladih nada diljem Lijepe Naše.

NOVA SURADNJA Andy Bara postao je menadžer Nenadu Bjelici. Traži mu posao
Andy Bara postao je menadžer Nenadu Bjelici. Traži mu posao

Splićanima je vjerojatno zanimljiv Belinho, ali tu još nema nikakvih ponuda, nikakvih službenih ili neslužbenih upita. Belinho se kvalitetno razvija u Kustošiji gdje dominira na juniorskoj, a skuplja toliko željene minute na seniorskoj razini. I kako sada stvari stoje, njegov odlazak na Poljudu još se ne čini kao realna opcija... 

