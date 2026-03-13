Belinho želja Hajduka?! Evo što se zbiva s brazilskim draguljem

Proteklih dana u domaćim se medijima pojavila vijest kako je Hajduk ozbiljno zainteresiran za dovođenje 17-godišnjeg Belinha, talentiranog nogometaša koji je na ljeto omladinsku školu Dinama zamijenio Kustošijom. Rafael Gomes Cirino ili skraćeno Belinho već je dugi niz godina u Hrvatskoj, odlično priča i naš jezik, a iz Dinama je prešao u Kustošiju kako bi zaigrao seniorski nogomet.

Kako doznajemo, nitko u Belinhovom okruženju, ni njegov agent Andy Bara ni obitelj, još ni ne znaju za interes Hajduka. U splitskom klubu je dosta zanimljivo vrijeme, sportski direktor Goran Vučević je na odlasku iz kluba, tako da nije ni jasno tko je danas u Hajduku odgovoran za dovođenje mladih nada diljem Lijepe Naše.

Splićanima je vjerojatno zanimljiv Belinho, ali tu još nema nikakvih ponuda, nikakvih službenih ili neslužbenih upita. Belinho se kvalitetno razvija u Kustošiji gdje dominira na juniorskoj, a skuplja toliko željene minute na seniorskoj razini. I kako sada stvari stoje, njegov odlazak na Poljudu još se ne čini kao realna opcija...