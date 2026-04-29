Beljin agent: On vrijedi 20 mil. eura, a u Dinamu je presretan!

Dion Drena Beljo je eksplodirao u drugom dijelu sezone i pokazao svu raskoš svog golgeterskog talenta. Trenutačno je na 29 golova u HNL-u, ukupno je na 36 i lovi rekord Eduarda da Silve koji je 34 puta tresao mrežu u najelitnijem razredu hrvatskog nogometa. Do kraja su ostala četiri kola i plava "devetka" će zasigurno jurnuti po taj rekord, iako je Dinamo osigurao naslov prvaka. Glavno pitanje u nogometnoj Hrvatskoj je treba li Beljo ići na Mundijal, a o tome je pričao i njegov agent Srđan Lakić za emisiju "Ravno u 90" na Sportskoj televiziji.

Pokretanje videa... 01:12 Kako je Beljo postao moćni stroj za golove? Ovo su sve tajne njegova čudesnog preporoda | Video: 24sata/pixsell

- O toj temi se toliko priča, ne znam što bih više rekao. Nemam tu neki pametan komentar. Mogu samo reći da sam već prije dvije godine u intervjuu rekao, a to uvijek kažem, da mislim da je Beljo najbolji hrvatski napadač. Na nama je da pričamo na terenu, on na svojem, ja na svom, a onda neka drugi procjenjuju koliko je to dobro - započeo je Lakić.

Beljo je u samom vrhu Europe što se tiče golova ove sezone i bori se za Zlatnu kopačku. Lakić je istaknuo kako je to za poštovanje, a komentirao je i hrvastku ligu.

- Beljo igra fenomenalnu sezonu, odmah je iza Kanea, Haalanda i Mbappea u utrci za Zlatnu kopačku. U HNL-u nije puno igrača u toj maniri zabijalo, to treba poštovati. Mislim da je naša liga dobra i da ide u dobrom smjeru. Dinamo i Rijeka su u Europi imali dobrih utakmica. U HNL-u ima jako puno dobrih igrača, to pokazuju i kad odu negdje - rekao je Lakić koji je i sam bio napadač.

Glavno je pitanje hoće li Beljo ostati u glavnom gradu i iduće sezone. Lakić napominje kako je Beljo sretan u Dinamu.

- Nemoguće je nešto predvidjeti u nogometu. Dion je presretan u Dinamu, uživa igrati i trenirati u klubu kojeg voli. Naravno da interesa ima. Neozbiljno je da sad o tim stvarima pričam, svašta se može dogoditi. On danas već vrijedi 15-20 milijuna eura.