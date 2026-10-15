Beljo: Bio sam nervozan kad sam pucao penal. Kotarski: Ne može biti slađe od gola u 96.

U susretu 2. kola Europske lige Dinamo je na Maksimiru pobijedio Anderlecht s 1-0 ostvarivši prvu pobjedu nakon što je u prvom kolu odigrao 0-0 protiv Hapoel Be'er Sheve. Hrvatski prvak slavio je golom Diona Drena Belje iz jedanaesterca u šestoj minuti sudačke nadoknade.

- Anderlecht je bio bolji nego što smo očekivali, ali odigrali smo jako dobru utakmicu, s puno želje, strasti i energije, eto, pomazila nas je i sreća na kraju. Bila je teška utakmica. Belgijci su jako dobra momčad, jako puno trče i fizički su na jako dobroj razini. Imali smo i sreće sa stativama, Kotarski je imao sjajne obrane - rekao je za Arenu Sport pa dodao...

- Čekali smo taj gol, imali smo mi neke naše situacije, posebno s Hoxhine strane, igrao je jako dobro, ali nedostajalo je odlučnosti. Utakmica je mogla otići na obje strane, pomazila nas je sreća, nadam se da ćemo tako nastaviti dalje. Penal? Bio sam nervozan, uvijek bude kad pucam penal. U dobroj sam formi, uvijek vjerujem u sebe.

Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Dominik Kotarski bio je ključan čovjek u pobjedi Dinama. Spašavao je zicere i držao 'modre' u rezultatskom egalu.

- Jako zanimljiva utakmica, ne može biti slađa od pobjede u 96. minuti iz penala. Anderlecht je jako kvalitetan, Belgijci igraju jako moderni nogomet. Meni je bila jako zanimljiva utakmica, otvorena, taktički disciplinirana. Jako bitna tri boda i pobjeda. Odigrali smo hrabru utakmicu, a takve prati sreća.