Beljo dostigao Vlaovića! Hoće li oboriti rekord Eduarda Da Silve

Piše HINA, Petar Božičević,
Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Postigavši pobjednički gol protiv Varaždina, napadač Dinama Dion Drena Beljo je stigao do brojke od 36 golova ove sezone pri čemu ih je 29 u prvenstvu.

Beljo je time dostigao Gorana Vlaovića koji je u sezoni 1993/94. također, zabio 29 golova.

Koliko je Beljo u nevjerojatnoj formi, najbolje svjedoči podatak o čak 16 golova u prvenstvu u zadnjih sedam utakmica. Do kraja prvenstva još su četiri kola i Beljo bi mogao dostići i rekord Eduarda da Silve.

Brazilac s hrvatskom putovnicom je u sezoni 2006/07 postigao u prvenstvu čak 34 gola što je rekord koji godinama djeluje nedostižno.

Dinamo do kraja sezone u prvenstvu igra protiv Gorice u gostima, Hajduka doma, Slavena u gostima i Lokomotive doma.

Najviše golova u jednoj sezoni:

34 - Eduardo da Silva (Dinamo, 2006/07)

29 - Goran Vlaović (Dinamo, 1993/94)

29 - Dion Drena Beljo (Dinamo, 2025/26)

28 - Marko Livaja (Hajduk, 2021/22)

27 - Igor Cvitanović (Dinamo, 1993/94)

26 - Rudika Vida (Belišće, 1993/94)...

Hoće li Beljo oboriti rekord Eduarda?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Sa Zadrom sam prije 40 godina bio prvak, a danas taksiram. Izludio sam Dražena Petrovića...
DARKO PAHLIĆ ZA 24SATA

Sa Zadrom sam prije 40 godina bio prvak, a danas taksiram. Izludio sam Dražena Petrovića...

Igrali smo nogomet pa za ručak ‘krkali’ janjetinu i luk, prisjeća se Darko Pahlić, playmaker Zadra, epske pobjede nad Cibonom za naslov prvaka Jugoslavije
Rijeka - Hajduk 0-0: Dinamo slavi novu titulu prvaka HNL-a!
JADRANSKI DERBI BEZ GOLOVA

Rijeka - Hajduk 0-0: Dinamo slavi novu titulu prvaka HNL-a!

"Modri" su profitirali ovim rezultatom jer imaju 12 bodova ispred Hajduka i bolji međusobni omjer, a Splićani će odigrati četiri utakmice do kraja i ne mogu više stići Dinamo, koji je osigurao 26. naslov prvaka Hrvatske

