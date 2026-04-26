Beljo dostigao Vlaovića! Hoće li oboriti rekord Eduarda Da Silve
Postigavši pobjednički gol protiv Varaždina, napadač Dinama Dion Drena Beljo je stigao do brojke od 36 golova ove sezone pri čemu ih je 29 u prvenstvu.
Beljo je time dostigao Gorana Vlaovića koji je u sezoni 1993/94. također, zabio 29 golova.
Koliko je Beljo u nevjerojatnoj formi, najbolje svjedoči podatak o čak 16 golova u prvenstvu u zadnjih sedam utakmica. Do kraja prvenstva još su četiri kola i Beljo bi mogao dostići i rekord Eduarda da Silve.
Brazilac s hrvatskom putovnicom je u sezoni 2006/07 postigao u prvenstvu čak 34 gola što je rekord koji godinama djeluje nedostižno.
Dinamo do kraja sezone u prvenstvu igra protiv Gorice u gostima, Hajduka doma, Slavena u gostima i Lokomotive doma.
Najviše golova u jednoj sezoni:
34 - Eduardo da Silva (Dinamo, 2006/07)
29 - Goran Vlaović (Dinamo, 1993/94)
29 - Dion Drena Beljo (Dinamo, 2025/26)
28 - Marko Livaja (Hajduk, 2021/22)
27 - Igor Cvitanović (Dinamo, 1993/94)
26 - Rudika Vida (Belišće, 1993/94)...
Hoće li Beljo oboriti rekord Eduarda?
