Beljo: Izbornik će procijeniti jesam li zaslužio poziv. Bakrar: Znam da me zovu Mister Derby

Nogometaši Dinama i Hajduka susreli su se u 34. kolu HNL-a.'Modri' su slavili 2-0 nakon golova Monsefa Bakrara u 22. minuti i Diona Drene Belje u 65. minuti. Napadaču Dinama to je bio 30. gol sezone u domaćem nogometnom prvenstvu, a Dinamu je to prva pobjeda nad Hajdukom u tri godine na maksimirskom stadionu.

Strijelac vodećeg gola za domaću momčad bio je Monsef Bakrar koji nakon utakmice poručio:

- Bila je teška utakmica, ali uspjeli smo zabiti dva gola. Nije bilo lako, ali uzeli smo tri boda. Mi smo prvaci, a nevjerojatan je osjećaj igrati pred našim navijačima na Maksimiru.

Mnogo vas ljudi zove Mr. Derby, znate li to?

- Da, znam i nadam se da ću nastaviti zabijati na ovakvim utakmicama.

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo za četiri dana 13. svibnja igra finale Kupa protiv Rijeke na Opus Areni, a Bakrar se kratko osvrnuo na taj susret.

- Sada nam je fokus na oporavak i finale Kupa. Svjesni smo važnosti sljedeće utakmice jer Rijeka nije lak protivnik. Uvijek smo motivirani za utakmice i nadamo se da ćemo imati podršku naših navijača u Osijeku.

Utakmicu je komentirao i Niko Galešić.

- Ovo je danas bila jednosmjerna ulica, nismo im dozvolili nijednu šansu, stajali smo u bloku. Prema naprijed smo mogli zabiti još golova, zadovoljan sam. Zebić? Znam kako je meni bilo kad sam debitirao, stvarno je odlično odigrao, ali i cijela momčad. Sad se moramo odmoriti i onda imamo tamo 90 minuta, pun gas i osvojiti Kup - izjavio je.

Dion Drena Beljo povećao je na 2-0 u 65. minuti i tako zabio 30. gol sezone u HNL-u. Time je službeno zabio svim hrvatskim klubovima, a nakon utakmice je izjavio:

- Ovo je bila bitna pobjeda jer znamo koliko to znači nama u svlačionici, ali i navijačima. Sretni smo, ali nema puno slavlja jer je fokus na Rijeci i idemo osvojiti dvostruku krunu. Napokon sam zabio i Hajduku, ali smatram da sam mogao danas zabiti još jedan, dva gola. Nekad je to tako, ali vjerujem da će se to vratiti.

- Hajduk ima jako puno kvalitetnih i mladih igrača, koji su ove sezone igrali lijep nogomet. Ali ovo danas nije bila jedna od boljih izvedbi. Dominirali smo veći dijelom utakmice.

Osvrnuo se na finale Kupa.

- Mislim da možemo očekivati nogometni spektakl, igra se na lijepom stadionu i da uz podršku navijača možemo doći do dvostruke krune. Ova pobjeda je još veća motivacija, podigli smo samopouzdanje.

Na pitanje o pozivu u reprezentaciju, bio je jasan:

- Već sam govorio, izbornik Dalić će procijeiti jesam li zaslužio taj poziv. Na meni je da marljivo radim i dati najbolje od sebe na terenu.

Komentirao je i nastup Marka Zebića.

- Meni on nije nikakvo iznenađenje, treniramo zajedno već neko vrijeme. Vidjelo se na treninzima da se radi o jako talentiranom igraču. Pun je samopouzdanja. Sretni smo zbog njega, a vjerujem da će kroz godine biti jedan od nositelja Dinamove igre.