Obavijesti

Sport

Komentari 2
OSVRT NA DERBI

Beljo: Izbornik će procijeniti jesam li zaslužio poziv. Bakrar: Znam da me zovu Mister Derby

Piše Josip Tolić, Hrvoje Tironi, Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Beljo: Izbornik će procijeniti jesam li zaslužio poziv. Bakrar: Znam da me zovu Mister Derby
4
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Napokon sam zabio i Hajduku, ali smatram da sam mogao danas zabiti još jedan, dva gola. Nekad je to tako, ali vjerujem da će se to vratiti - rekao je Dion Drena Beljo nakon utakmice protiv Hajduka

Admiral

Nogometaši Dinama i Hajduka susreli su se u 34. kolu HNL-a.'Modri' su slavili 2-0 nakon golova Monsefa Bakrara u 22. minuti i Diona Drene Belje u 65. minuti. Napadaču Dinama to je bio 30. gol sezone u domaćem nogometnom prvenstvu, a Dinamu je to prva pobjeda nad Hajdukom u tri godine na maksimirskom stadionu.

Strijelac vodećeg gola za domaću momčad bio je Monsef Bakrar koji nakon utakmice poručio:

- Bila je teška utakmica, ali uspjeli smo zabiti dva gola. Nije bilo lako, ali uzeli smo tri boda. Mi smo prvaci, a nevjerojatan je osjećaj igrati pred našim navijačima na Maksimiru. 

Mnogo vas ljudi zove Mr. Derby, znate li to?

- Da, znam i nadam se da ću nastaviti zabijati na ovakvim utakmicama. 

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo za četiri dana 13. svibnja igra finale Kupa protiv Rijeke na Opus Areni, a Bakrar se kratko osvrnuo na taj susret. 

- Sada nam je fokus na oporavak i finale Kupa. Svjesni smo važnosti sljedeće utakmice jer Rijeka nije lak protivnik. Uvijek smo motivirani za utakmice i nadamo se da ćemo imati podršku naših navijača u Osijeku. 

Utakmicu je komentirao i Niko Galešić. 

- Ovo je danas bila jednosmjerna ulica, nismo im dozvolili nijednu šansu, stajali smo u bloku. Prema naprijed smo mogli zabiti još golova, zadovoljan sam. Zebić? Znam kako je meni bilo kad sam debitirao, stvarno je odlično odigrao, ali i cijela momčad. Sad se moramo odmoriti i onda imamo tamo 90 minuta, pun gas i osvojiti Kup - izjavio je. 

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dion Drena Beljo povećao je na 2-0 u 65. minuti i tako zabio 30. gol sezone u HNL-u. Time je službeno zabio svim hrvatskim klubovima, a nakon utakmice je izjavio:

- Ovo je bila bitna pobjeda jer znamo koliko to znači nama u svlačionici, ali i navijačima. Sretni smo, ali nema puno slavlja jer je fokus na Rijeci i idemo osvojiti dvostruku krunu. Napokon sam zabio i Hajduku, ali smatram da sam mogao danas zabiti još jedan, dva gola. Nekad je to tako, ali vjerujem da će se to vratiti. 

U LOVU NA DUDUA VIDEO Dion Drena Beljo 30. put u HNL-u! Prestigao je Vlaovića i zabio svim klubovima HNL-a
VIDEO Dion Drena Beljo 30. put u HNL-u! Prestigao je Vlaovića i zabio svim klubovima HNL-a

- Hajduk ima jako puno kvalitetnih i mladih igrača, koji su ove sezone igrali lijep nogomet. Ali ovo danas nije bila jedna od boljih izvedbi. Dominirali smo veći dijelom utakmice.

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Osvrnuo se na finale Kupa. 

- Mislim da možemo očekivati nogometni spektakl, igra se na lijepom stadionu i da uz podršku navijača možemo doći do dvostruke krune. Ova pobjeda je još veća motivacija, podigli smo samopouzdanje. 

Na pitanje o pozivu u reprezentaciju, bio je jasan:

- Već sam govorio, izbornik Dalić će procijeiti jesam li zaslužio taj poziv. Na meni je da marljivo radim i dati najbolje od sebe na terenu.

Komentirao je i nastup Marka Zebića. 

- Meni on nije nikakvo iznenađenje, treniramo zajedno već neko vrijeme. Vidjelo se na treninzima da se radi o jako talentiranom igraču. Pun je samopouzdanja. Sretni smo zbog njega, a vjerujem da će kroz godine biti jedan od nositelja Dinamove igre.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Dinamo - Hajduk 2-0: 'Modri' prvi puta nakon čak tri godine slavili u derbiju na Maksimiru
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Dinamo - Hajduk 2-0: 'Modri' prvi puta nakon čak tri godine slavili u derbiju na Maksimiru

DINAMO - HAJDUK 2-0 'Modri' su slavili u Vječnom derbiju i stigli do prve pobjede nad Hajdukom na Maksimiru nakon tri godine. Za Dinamo su zabili Bakrar u 22. i Beljo u 65. minuti. Susret su obilježili navijački neredi
TRENUCI ZA POVIJEST Đoković zagrlio Prižmića i predao mu štafetu. Tenis ima novu zvijezdu
GALERIJA IZ RIMA

TRENUCI ZA POVIJEST Đoković zagrlio Prižmića i predao mu štafetu. Tenis ima novu zvijezdu

Dino Prižmić ostvario je najveću pobjedu u karijeri protiv Novaka Đokovića u drugom kolu Mastersa u Rimu. Srpski tenisač pokazao je klasu i nasmijan otišao s terena, a prije toga čestitao je Hrvatu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026