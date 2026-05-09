Napokon sam zabio i Hajduku, ali smatram da sam mogao danas zabiti još jedan, dva gola. Nekad je to tako, ali vjerujem da će se to vratiti - rekao je Dion Drena Beljo nakon utakmice protiv Hajduka
Beljo: Izbornik će procijeniti jesam li zaslužio poziv. Bakrar: Znam da me zovu Mister Derby
Nogometaši Dinama i Hajduka susreli su se u 34. kolu HNL-a.'Modri' su slavili 2-0 nakon golova Monsefa Bakrara u 22. minuti i Diona Drene Belje u 65. minuti. Napadaču Dinama to je bio 30. gol sezone u domaćem nogometnom prvenstvu, a Dinamu je to prva pobjeda nad Hajdukom u tri godine na maksimirskom stadionu.
Strijelac vodećeg gola za domaću momčad bio je Monsef Bakrar koji nakon utakmice poručio:
- Bila je teška utakmica, ali uspjeli smo zabiti dva gola. Nije bilo lako, ali uzeli smo tri boda. Mi smo prvaci, a nevjerojatan je osjećaj igrati pred našim navijačima na Maksimiru.
Mnogo vas ljudi zove Mr. Derby, znate li to?
- Da, znam i nadam se da ću nastaviti zabijati na ovakvim utakmicama.
Dinamo za četiri dana 13. svibnja igra finale Kupa protiv Rijeke na Opus Areni, a Bakrar se kratko osvrnuo na taj susret.
- Sada nam je fokus na oporavak i finale Kupa. Svjesni smo važnosti sljedeće utakmice jer Rijeka nije lak protivnik. Uvijek smo motivirani za utakmice i nadamo se da ćemo imati podršku naših navijača u Osijeku.
Utakmicu je komentirao i Niko Galešić.
- Ovo je danas bila jednosmjerna ulica, nismo im dozvolili nijednu šansu, stajali smo u bloku. Prema naprijed smo mogli zabiti još golova, zadovoljan sam. Zebić? Znam kako je meni bilo kad sam debitirao, stvarno je odlično odigrao, ali i cijela momčad. Sad se moramo odmoriti i onda imamo tamo 90 minuta, pun gas i osvojiti Kup - izjavio je.
Dion Drena Beljo povećao je na 2-0 u 65. minuti i tako zabio 30. gol sezone u HNL-u. Time je službeno zabio svim hrvatskim klubovima, a nakon utakmice je izjavio:
- Ovo je bila bitna pobjeda jer znamo koliko to znači nama u svlačionici, ali i navijačima. Sretni smo, ali nema puno slavlja jer je fokus na Rijeci i idemo osvojiti dvostruku krunu. Napokon sam zabio i Hajduku, ali smatram da sam mogao danas zabiti još jedan, dva gola. Nekad je to tako, ali vjerujem da će se to vratiti.
- Hajduk ima jako puno kvalitetnih i mladih igrača, koji su ove sezone igrali lijep nogomet. Ali ovo danas nije bila jedna od boljih izvedbi. Dominirali smo veći dijelom utakmice.
Osvrnuo se na finale Kupa.
- Mislim da možemo očekivati nogometni spektakl, igra se na lijepom stadionu i da uz podršku navijača možemo doći do dvostruke krune. Ova pobjeda je još veća motivacija, podigli smo samopouzdanje.
Na pitanje o pozivu u reprezentaciju, bio je jasan:
- Već sam govorio, izbornik Dalić će procijeiti jesam li zaslužio taj poziv. Na meni je da marljivo radim i dati najbolje od sebe na terenu.
Komentirao je i nastup Marka Zebića.
- Meni on nije nikakvo iznenađenje, treniramo zajedno već neko vrijeme. Vidjelo se na treninzima da se radi o jako talentiranom igraču. Pun je samopouzdanja. Sretni smo zbog njega, a vjerujem da će kroz godine biti jedan od nositelja Dinamove igre.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+