'Beljo je nezadovoljan, govor tijela nije mu dobar. A u Mišiću se očito skupilo puno nervoze'

U najnovijem izdanju HRT-ove emisije Stadion gostovao je bivši nogometaš i stručni komentator Darko Jozinović, koji je analizirao četiri dosad odigrane utakmice 12. kola HNL-a. Glavna tema bila je derbi između Dinama i Rijeke (2-1), koji je izazvao niz reakcija na terenu i izvan njega. Jozinović je istaknuo paradoksalnu situaciju u kojoj je Rijeka, unatoč porazu, bila zadovoljna igrom, dok Dinamo, iako pobjednik, nije ostavio dojam.

Pokretanje videa... 02:07 Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Dinamo je prvih 30 minuta bio bolji, zasluženo poveo, dok je Rijeka djelovala bojažljivo i sterilno. Kao da su čekali da prime gol da bi počeli igrati - rekao je Jozinović.

U drugom poluvremenu, prema njegovim riječima, Dinamo je pao u igri, a razlog ne vidi u fizičkoj spremi. Kritički se osvrnuo i na trenera Marija Kovačevića, sugerirajući da je možda zakasnio s izmjenama, posebno u kontekstu Diona Drene Belje, čiji govor tijela, kako kaže, odaje nezadovoljstvo.

- Dinamo onda nije dobro igrao, mislim da nije razlog u fizičkoj spremi igrača. Ja ne kažem da Kovačević negdje griješi, ali možda postoji situacija gdje je mogao bolje reagirati i napraviti izmjene igrača prije utakmice. Npr. kod Belje je bila reakcija protiv Vukovara kad je tek ušao u drugom poluvremenu kao "što me ubacuješ sada". Kao igraču koji čeka loptu, malo je situacija gdje se njemu pruži dobra situacija. Njegov govor tijela nije dobar i mislim da je nezadovoljan.

Mišićev ispad i Miškovićeva poruka

Najviše pažnje izazvala je situacija pred kraj susreta kada je Josip Mišić napravio prekršaj nad Tonijem Frukom, a potom ušao u fizički i verbalni sukob s igračima Rijeke. Sudac Igor Pajač dodijelio mu je samo žuti karton, što je Jozinović komentirao:

- Ovakvog Mišića nisam nikad vidio, ne znam što se tu dogodilo. Očito se pune te nervoze skupilo u njemu i on je ovdje rješavao sve i nogama i rukama, zasigurno je dobro prošao samo s žutim kartonom.

Nakon utakmice, predsjednik Rijeke Damir Mišković dao je izjavu za Novi list koja je odjeknula u javnosti "Ako Dinamo treba biti prvak, neka nam barem kažu pa da znamo na čemu smo".

- Iznenadilo me što je Mišković rekao, mislim da se dosta toga nakupljalo u njemu, pa je to izjavio. Ne sjećam da je dosad iz Rijeke netko nešto tako rekao, iako bih rekao da ima i pola istine u tome što priča, vidjet ćemo kako to biti u sljedećim utakmicama.

Hajduk zadržao vrh, Garcia vjeran svojoj filozofiji

U Koprivnici je Hajduk remizirao sa Slaven Belupom 0-0, čime je zadržao prvo mjesto na ljestvici, bod ispred Dinama. Jozinović je pohvalio igru, ali i istaknuo da je Hajduk promašio mnogo prilika te da se osjetio izostanak Pukštasa i Livaje.

Pokretanje videa... 02:07 Sažetak utakmice Slaven - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Hajduk je promašio puno, a onda se može dogoditi da i primiš gol. Bila je dosta dobra utakmica, a bio je rezultat 0-0. Nekako mi se čini da Hajduk može žalovati zbog puno prilika, iako je Slaven bolje otvorio utakmice. Hajduk nije uspio realizirati šanse, vjerojatno se tu osjetilo da nemaju Pukštasa i Livaje, pogotovo u nekim situacijama kod dugih lopti i centrašuteva, poludistance. Tu je Pukštas jako dobar, ali vratit će se u sljedećoj.

O treneru Gonzalu Garciji rekao je da neće odustati od svoje filozofije igre, koja uključuje gradnju napada od golmana i zadnje linije:

- Garcia je tako igrao u Istri, tako će igrati i dalje. To mu daje rezultate.