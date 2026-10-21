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SUSRET DIVOVA

FOTO Najviša manekenka na svijetu ukrotila 216 cm visokog Shaquillea. I ona zna zakucati...

Shaq i 205 cm visoka manekenka Ekaterina Lisina zapalili mreže: kad su stali jedno uz drugo, legenda NBA-a djelovala je kao običan tip
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FOTO Najviša manekenka na svijetu ukrotila 216 cm visokog Shaquillea. I ona zna zakucati...
Košarkaška legenda Shaquille O'Neal (54) poznat je po tome što nadvisuje gotovo sve oko sebe. No, nedavni video u kojem se druži s ruskom manekenkom Ekaterinom Lisinom (39) brzo je obišao svijet. Ljudi su ostali fascinirani prizorom u kojem slavni centar pozira sa ženom koja je gotovo njegove visine. | Foto: Instagram
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Košarkaška legenda Shaquille O'Neal (54) poznat je po tome što nadvisuje gotovo sve oko sebe. No, nedavni video u kojem se druži s ruskom manekenkom Ekaterinom Lisinom (39) brzo je obišao svijet. Ljudi su ostali fascinirani prizorom u kojem slavni centar pozira sa ženom koja je gotovo njegove visine. | Foto: Instagram
Komentari 1

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