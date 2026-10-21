FOTO Najviša manekenka na svijetu ukrotila 216 cm visokog Shaquillea. I ona zna zakucati...

Shaq i 205 cm visoka manekenka Ekaterina Lisina zapalili mreže: kad su stali jedno uz drugo, legenda NBA-a djelovala je kao običan tip
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Košarkaška legenda Shaquille O'Neal (54) poznat je po tome što nadvisuje gotovo sve oko sebe. No, nedavni video u kojem se druži s ruskom manekenkom Ekaterinom Lisinom (39) brzo je obišao svijet. Ljudi su ostali fascinirani prizorom u kojem slavni centar pozira sa ženom koja je gotovo njegove visine.
| Foto: Instagram
Košarkaška legenda Shaquille O'Neal (54) poznat je po tome što nadvisuje gotovo sve oko sebe. No, nedavni video u kojem se druži s ruskom manekenkom Ekaterinom Lisinom (39) brzo je obišao svijet. Ljudi su ostali fascinirani prizorom u kojem slavni centar pozira sa ženom koja je gotovo njegove visine. |
Foto: Instagram
Košarkaška legenda Shaquille O'Neal (54) poznat je po tome što nadvisuje gotovo sve oko sebe. No, nedavni video u kojem se druži s ruskom manekenkom Ekaterinom Lisinom (39) brzo je obišao svijet. Ljudi su ostali fascinirani prizorom u kojem slavni centar pozira sa ženom koja je gotovo njegove visine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U videu koji je nedavno preplavio društvene mreže, O'Neal i Lisina pozirali su nasmijani pored ljestvice za mjerenje visine. Bivša zvijezda NBA lige, visoka čak 216 centimetara, rijetko susreće osobe koje ga mogu gledati ravno u oči. Ekaterina, visoka 205 centimetara, iskoristila je priliku za snimanje zabavnog sadržaja koji je oduševio njihove pratitelje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok ju je slavni Amerikanac grlio i poljubio u obraz, Ruskinja se nije mogla prestati smijati. Komentatori na mrežama odmah su počeli pisati kako su njih dvoje savršen par. Mnogi su primijetili da uz nju moćni Shaq izgleda kao potpuno normalan tip.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Doslovno se znojim - kroz smijeh je rekla Ruskinja tijekom snimanja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prije nego što je srušila Guinnessov rekord kao najviša profesionalna manekenka na svijetu, Lisina je imala vrlo uspješnu košarkašku karijeru. Igrala je na poziciji centra za ruske klubove CSKA Moskvu i Dinamo Kursk. Kruna njezine sportske karijere stigla je na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008., kada je s ruskom reprezentacijom osvojila brončanu medalju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Uz olimpijsku medalju, oko vrata je stavila srebro sa Svjetskog prvenstva 2006. u Brazilu te zlato s Europskog prvenstva 2007. godine. Unatoč velikom sportskom talentu i uspjesima na parketu, odlučila je prekinuti košarkašku karijeru 2014. godine. Presudila je njezina dugogodišnja ljubav prema modi, pa se u potpunosti posvetila manekenstvu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina odluka pokazala se ispravnom jer je brzo stekla svjetsku slavu i milijune pratitelja na društvenim mrežama. Danas vodi i vlastitu manekensku agenciju specijaliziranu za iznimno visoke žene. Svojim radom ruši ustaljene standarde ljepote i zalaže se za prihvaćanje različitosti ženskog tijela.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ruskinja je dugo držala i svjetski rekord za najduže noge, s lijevom nogom dugačkom čak 132,8 centimetara. Taj joj je rekord tek 2020. preotela tinejdžerica Maci Currin iz Teksasa. Zanimljivo je i da nosi cipele broj 47, zbog čega ima ogromne probleme pri pronalasku prikladne ženske obuće.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zbog iznimne visine, Ekaterina se tijekom školovanja suočavala s čestim vršnjačkim nasiljem. Ipak, njezina visoka obitelj brzo joj je pomogla shvatiti da je to prednost, posebno u sportu. Danas želi iskoristiti svoju prepoznatljivost kako bi pomogla drugima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
- Želim biti inspiracija djevojkama koje nemaju dovoljno samopouzdanja - poručila je bivša sportašica u jednom od intervjua.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dodala je kako se danas osjeća iznimno udobno u vlastitoj koži i nema problema s time što je viša od gotovo svih ljudi koje susreće. Tome u prilog govori i opušteno druženje sa Shaquilleom O'Nealom, koje je uspjelo nasmijati milijune ljudi diljem svijeta. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram