Beljo krenuo putevima Šukera: Uzeo sam devetku i sav teret!

Nikad nisam nosio devetku. Igrao sam drugačije pozicije i nije da broj znači puno, ali da sam uzeo bilo koji drugi broj, to bi izgledalo kao alibi. Zato sam preuzeo teret broja devet na leđima i sve što dolazi s tim, rekao je Dion Drena Beljo (20), mladi napadač koji je u dresu svog Osijeka zabio dva gola na otvaranju nove HNL sezone i srušio Goricu (2-1) na Gradskom vrtu.

Prošle sezone za njega nije bilo mjesta. U trenutku odlaska na posudbu u Istru 1961 ispred njega je bio neprikosnoveni Ramon Mierez (25), koji je bio sve samo ne "El Toro". Njegov ubojiti instinkt pred golom i s bijele točke je "ispario", a Nenad Bjelica samo je mogao gledati kako se njegov "bog vina i zabave" dobro provodi u žutom dresu i radi sve ono što su "lege" mogle, barem u tim trenucima, samo poželjeti. Najbolji strijelac Osijeka prošle sezone bio je zadnji vezni (!) Mihael Žaper (23), koji je zabio šest golova. A napadači?

Mierez tri gola u 28 utakmica, Topčagić četiri gola u 24 utakmice, Mance četiri gola u 17 utakmica. Mali Beljo? A "mali" je utrpao 15 golova u 34 utakmice u dresu kluba na pretposljednjem mjestu ljestvice. Posljednji je put dva gola na istoj utakmici za Osijek u ligaškom susretu zabio pomalo zaboravljeni Mirlind Daku (24), i to upravo protiv Gorice na Gradskom vrtu (3-2) još prije 300 dana, u rujnu prošle godine.

A onda se pojavio on. Iako ga nismo mogli previše vidjeti na otvaranju susreta, bez pogovora je otvarao stranu za suigrače u maniri "target mana", a onda je u 62. minuti rekao - dosta. Opalio je s dvadesetak metara i probio Banića pa deset minuta kasnije dobio žuti karton zbog simuliranja, a onda mu je VAR ipak podario penal koji je, mnogi navijači Osijeka rekli bi napokon, hladno zabio.

- Inače baš i ne pucam s takve distance, ali nisam vidio nikoga od suigrača da bih nekome mogao dodati. Možda sam vratara malo i uhvatio na 'krivoj' nozi i lopta je ušla u gol. Penal? Prije utakmice je bilo dogovoreno tko će pucati, tako da sam bez problema uzeo loptu i drago mi je što sam iskoristio i tu priliku - objasnio je Beljo nakon utakmice.

Prije 30 i nešto godina u Osijeku je nicala mekana lijeva noga koja je znala potegnuti kad je trebalo, ali i samo prebaciti golmana. Bio je to Davor Šuker. Dion Drena Beljo podsjetio je na trenutke upravo na Šukera. Odlična lijeva noga, postavljanje, udarac, hladnokrvnost kod penala... Uh, kad bi imao samo dio šukerovskog nosa za gol, bio bi to veliki dobitak za hrvatski nogomet. No dalek je još put, ali početak je sjajan, onako, rekli bismo, šukerovski...

Najčitaniji članci