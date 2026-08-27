Beljo na odlasku iz Dinama? Evo što na to kaže njegov agent...

Dinamo nije uspio dostići glavni cilj i plasirati se u Ligu prvaka. Zapeo je na zadnjoj prepreci te ga je u dvomeču izbacio norveški Viking s ukupnih 5-3. U uzvratu su "modri" izgubili 3-1, nastavit će u Europskoj ligi te će u maksimirsku blagajnu stići puno manji iznos. Zbog toga bi se mogla dogoditi prodaja nekog od važnih igrača, no još ništa nije sigurno. Dion Drena Beljo svojim je igrama prošle, ali i ove sezone zasigurno postao tiha želja mnogih klubova, a o mogućem odlasku oglasio se njegov agent Srđan Lakić.

Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Naš je stav od početka jasan – nećemo srljati nigdje gdje ne mislimo da je pravi slijedeći korak. U svakodnevnoj sam komunikaciji s klubovima, trenutačno se ništa ne događa, ali u nogometu se ništa ne zna – sve se može promijeniti u jedan sat - rekao je Lakić Loreni Majcen Bajić iz SportKluba.

Naveo je kako je Belji fokus isključivo i samo na Dinamu te da se za odlazak uzimaju u obzir samo najbolji europski klubovi.

- Dionova želja je postati legenda Dinama i postati važan igrač reprezentacije. A kada dođe pravi trenutak, napraviti iskorak. Kada će se to dogoditi, teško je sada reći, jer se u trenu sve može promijeniti. Ali, ne, u ovom trenutku ništa konkretnije nismo razgovarali o odlasku. Tržište i interes kreiraju cijenu, ali po svemu je neminovno da će vrijediti i više. Vjerujem da će ostati, ali to se brzo promijeni - zaključio je Lakić.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Beljo je prošle sezone u 48 utakmica za Dinamo zabio 38 golova te dodao šest asistencija. U novoj sezoni nastavio je gdje je stao te je u devet susreta zabio sedam komada, a već je na pet asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi 12 milijuna eura.