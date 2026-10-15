Obavijesti

Sport

Komentari 39
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
KOMENTAR PLUS+

BELJO VRATIO NADU U ZAGREB! Želja, voljni moment i karakter, Kova kao mačka s devet života

Piše Hrvoje Tironi,

DINAMO - ANDERLECHT 1-0 Zagrepčani su patili 20-ak minuta, ali se nisu predavali. I na kraju im se isplatilo, Beljo je bio miran, pa u finišu utakmice zabio s bijele točke za veliku pobjedu 'modrih'

Dinamo je u drugom kolu ligaške faze Europske lige golom Belje s bijele točke u sudačkoj nadoknadi svladao Anderlecht 1-0. Bila je to prilično otvorena i neizvjesna utakmica u kojoj je belgijski velikan dominirao u početnim minutama, dok su "modri" proigrali nakon 30-ak minuta, pa došli do pobjede u samom finišu. Ubačaj Rodrigueza su gostujući braniči blokirali rukom, sudac pokazao na bijelu točku. Dinamo je, nakon poraza u Splitu, konačno odradio jednu pravu, mušku utakmicu, volji moment, želja i angažman su ovoga puta bili na visini.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 38
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Nakon prvog "vječnog derbija" sezone Dinamo nastavlja s nastupom u ligaškoj fazi Europske lige, a Hajduk kreće u Konferencijskoj
Hajduk - Ajax 2-1: Fanatični 'bili' pobijedili u divljoj atmosferi!
POGLEDAJTE GOLOVE

Hajduk - Ajax 2-1: Fanatični 'bili' pobijedili u divljoj atmosferi!

Nogometaši Hajduka nakon dugih 16 godina stigli su do pobjede u glavnoj fazi europskog natjecanja
VIDEO Huliganski kaos u Splitu. Organizirali sačekušu i vikali skandalozne povike u korteu
NEMIRI UOČI UTAKMICE

VIDEO Huliganski kaos u Splitu. Organizirali sačekušu i vikali skandalozne povike u korteu

Skandalozni povici u organiziranom korteu Torcide do Poljuda sablaznili su javnost. A noć prije utakmice Hajduka i Ajaxa 150 torcidaša napalo je Nizozemce. Policija je spriječila veći sukob i privela 57 ljudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026