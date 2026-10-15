BELJO VRATIO NADU U ZAGREB! Želja, voljni moment i karakter, Kova kao mačka s devet života

Dinamo je u drugom kolu ligaške faze Europske lige golom Belje s bijele točke u sudačkoj nadoknadi svladao Anderlecht 1-0. Bila je to prilično otvorena i neizvjesna utakmica u kojoj je belgijski velikan dominirao u početnim minutama, dok su "modri" proigrali nakon 30-ak minuta, pa došli do pobjede u samom finišu. Ubačaj Rodrigueza su gostujući braniči blokirali rukom, sudac pokazao na bijelu točku. Dinamo je, nakon poraza u Splitu, konačno odradio jednu pravu, mušku utakmicu, volji moment, želja i angažman su ovoga puta bili na visini.