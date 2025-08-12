Obavijesti

Beljo za 24sata: Gol Vukovaru je bio poklon mami za rođendan, a Dinamo je puno bolji od Rapida

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 6 min
Beljo za 24sata: Gol Vukovaru je bio poklon mami za rođendan, a Dinamo je puno bolji od Rapida
Foto: GNK Dinamo/PIXSELL

Boban me znao smiriti kad su 'štekali' pregovori s Nijemcima, u mojoj se obitelji oduvijek navijalo za vinkovački i zagrebački Dinamo. Volim igrati padel, priča nam u prvom intervjuu nakon dolaska među 'modre'

Zagreb? Ma bez problema sam se snašao ovdje. Živio sam ja u Zagrebu i kad sam se tek rodio, sestra mi ovdje studira, a blizu su i moji Vinkovci. Lako sam se prilagodio na život u Zagrebu. Prvo sam živio u sestrinu stanu, ona ionako radi na sezoni u Makarskoj, ali sad sam pronašao svoj stan i sve je baš kako treba, kaže nam Dion Drena Beljo (23).

