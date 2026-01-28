Poništen gol protiv Osijeka? Da sam ja sudac, nikad ne bih sudio takvo zaleđe, to su doslovce milimetri. Volio bih nastupiti na SP-u, ali želim zaslužiti taj Dalićev poziv, kaže nam napadač Dinama
Beljo za 24sata: Nisam imao nesuglasice s trenerom, a baš me iznenadio odlazak Ljubičića
Odlično smo otvorili drugi dio polusezone, to smo željeli i mi i navijači. Svi sad želimo u tome momentumu nastaviti s dobrim igrama i rezultatima. Zadovoljan sam i svojim igrama protiv FCSB-a i Osijeka, napadač sam i jasno je da živim od golova. Drago mi je da tim golovima pridonosim našim pobjedama, ali želim i na druge načine pomagati momčadi. Fazom obrane, asistencijama, svime..., kaže nam Dion Drena Beljo (23).
