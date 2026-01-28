Obavijesti

Sport

Komentari 0
DINAMOVAC U ČUDESNOJ FORMI PLUS+

Beljo za 24sata: Nisam imao nesuglasice s trenerom, a baš me iznenadio odlazak Ljubičića

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 5 min
Beljo za 24sata: Nisam imao nesuglasice s trenerom, a baš me iznenadio odlazak Ljubičića
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Poništen gol protiv Osijeka? Da sam ja sudac, nikad ne bih sudio takvo zaleđe, to su doslovce milimetri. Volio bih nastupiti na SP-u, ali želim zaslužiti taj Dalićev poziv, kaže nam napadač Dinama

Admiral

Odlično smo otvorili drugi dio polusezone, to smo željeli i mi i navijači. Svi sad želimo u tome momentumu nastaviti s dobrim igrama i rezultatima. Zadovoljan sam i svojim igrama protiv FCSB-a i Osijeka, napadač sam i jasno je da živim od golova. Drago mi je da tim golovima pridonosim našim pobjedama, ali želim i na druge načine pomagati momčadi. Fazom obrane, asistencijama, svime..., kaže nam Dion Drena Beljo (23).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi bivšeg golmana natrag u Split
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi bivšeg golmana natrag u Split

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska
VAŽNA POBJEDA

Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska

HRVATSKA - SLOVENIJA 29-25: Hrvatska je u vodstvu od samog početka i nije gubila na utakmici. Slovenci su zaprijetili i izjednačili na 19-19 u 47. minuti, ali onda su svjetski doprvaci dodali gasa i došli do slavlja
Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest
POVOLJAN REZULTAT ZA NAS

Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest

ŠVICARSKA - ISLAND 38-38 Ovim remijem otvorio se put Hrvatskoj da ako u dvije preostale utakmice pobjedi osigura prolazak u polufinale

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026