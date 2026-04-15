Bellingham: Naša sezona ovisi o ovome, idemo na sve ili ništa

Večeras su na rasporedu novi četvrtfinalni susreti Lige prvaka, a nogometaši Real Madrida putuju u München gdje ih čeka uzvratni susret protiv Bayerna. Momčad Vincenta Kompanyja ima prednost 2-1 iz prve utakmice. Tada su Bayern do pobjede nosili Luis Diaz i Harry Kane, a jedini gol za 'kraljevski klub' zabio je Kylian Mbappé.

Veznjak Reala Jude Bellingham (22) najavio je drugu utakmicu četvrtfinala te posebno naglasio da je za njih ova utakmica kao da igraju finale, a ulog je velik.

- Svjesni smo naše situacije i spremni smo, fokusirani. Utakmica u Münchenu je za nas finale. Na kraju krajeva, naša sezona ovisi o tome. Pokušat ćemo dati sve od sebe. Svaki poraz u Ligi prvaka je katastrofa, s obzirom na našu trenutačnu situaciju. Ulog je velik, sve ili ništa. Nećemo se skrivati, nemamo drugih opcija. Moramo igrati i pobijediti - rekao je Bellingham.

Međutim, 22-godišnji Englez tijekom sezone imao je problema s ozljedom, ali naglasio je kako je spreman pomoći momčadi na bilo kojoj poziciji.

- Osjećam se dobro, iako je ova sezona bila razočaravajuća jer sam imao peh i propustio mnogo utakmica zbog ozljeda. Ove sezone promijenila se i moja pozicija. Prije sam igrao više naprijed u tom dijamantu u veznom redu. Onda sam počinjao na lijevoj strani, a uz Arbelou igram malo dublje. Mogu igrati na nekoliko pozicija. Moram se prilagoditi. Želim zabiti više golova, ali također moram i braniti, pronaći ravnotežu. Moram pomoći momčadi i raditi ono što trener želi.

Foto: Gonzalo Fuentes

Kratko se osvrnuo na stanje na tablici u La Ligi gdje Real zaostaje devet bodova za Barcelonom koja je jučer završila svoj nastup u Ligi prvaka nakon što je ukupnim rezultatom bio bolji Atletico Madrid (3-2).

- Izgubili smo previše bodova, posebno kod kuće. Ne možete osvojiti naslov ako gubite toliko bodova u odnosu na Barcelonu. A i na gostovanjima također. To jednostavno nije moguće. Ne mislim da je borba gotova. Zaostajemo, ali sada se ipak moramo fokusirati na Ligu prvaka - zaključio je Bellingham.

Utakmica Bayern Münchena i Real Madrida na rasporedu je večeras od 21 sat, uz prijenos na HRT 2, platformi HRTi i Arena Sport 1.