Bellingham: Naša sezona ovisi o ovome, idemo na sve ili ništa

Piše Issa Kralj,
Foto: Gonzalo Fuentes

Svaki poraz u Ligi prvaka je katastrofa, s obzirom na našu trenutačnu situaciju. Nećemo se skrivati, nemamo drugih opcija. Moramo igrati i pobijediti - rekao je Jude Bellingham uoči večerašnjeg spektakla

Večeras su na rasporedu novi četvrtfinalni susreti Lige prvaka, a nogometaši Real Madrida putuju u München gdje ih čeka uzvratni susret protiv Bayerna. Momčad Vincenta Kompanyja ima prednost 2-1 iz prve utakmice. Tada su Bayern do pobjede nosili Luis Diaz i Harry Kane, a jedini gol za 'kraljevski klub' zabio je Kylian Mbappé

Veznjak Reala Jude Bellingham (22) najavio je drugu utakmicu četvrtfinala te posebno naglasio da je za njih ova utakmica kao da igraju finale, a ulog je velik. 

BORBA ZA VJEČNOST Arsenal - Sporting i Bayern - Real: Evo gdje gledati današnju borbu za polufinale Lige prvaka
Arsenal - Sporting i Bayern - Real: Evo gdje gledati današnju borbu za polufinale Lige prvaka

- Svjesni smo naše situacije i spremni smo, fokusirani. Utakmica u Münchenu je za nas finale. Na kraju krajeva, naša sezona ovisi o tome. Pokušat ćemo dati sve od sebe. Svaki poraz u Ligi prvaka je katastrofa, s obzirom na našu trenutačnu situaciju. Ulog je velik, sve ili ništa. Nećemo se skrivati, nemamo drugih opcija. Moramo igrati i pobijediti - rekao je Bellingham. 

LaLiga - Real Madrid v Girona
Foto: Gonzalo Fuentes

Međutim, 22-godišnji Englez tijekom sezone imao je problema s ozljedom, ali naglasio je kako je spreman pomoći momčadi na bilo kojoj poziciji. 

- Osjećam se dobro, iako je ova sezona bila razočaravajuća jer sam imao peh i propustio mnogo utakmica zbog ozljeda. Ove sezone promijenila se i moja pozicija. Prije sam igrao više naprijed u tom dijamantu u veznom redu. Onda sam počinjao na lijevoj strani, a uz Arbelou igram malo dublje. Mogu igrati na nekoliko pozicija. Moram se prilagoditi. Želim zabiti više golova, ali također moram i braniti, pronaći ravnotežu. Moram pomoći momčadi i raditi ono što trener želi. 

UEFA Champions League - Quarter Final - First Leg - Real Madrid v Bayern Munich
Foto: Gonzalo Fuentes

Kratko se osvrnuo na stanje na tablici u La Ligi gdje Real zaostaje devet bodova za Barcelonom koja je jučer završila svoj nastup u Ligi prvaka nakon što je ukupnim rezultatom bio bolji Atletico Madrid (3-2). 

- Izgubili smo previše bodova, posebno kod kuće. Ne možete osvojiti naslov ako gubite toliko bodova u odnosu na Barcelonu. A i na gostovanjima također. To jednostavno nije moguće. Ne mislim da je borba gotova. Zaostajemo, ali sada se ipak moramo fokusirati na Ligu prvaka - zaključio je Bellingham. 

Utakmica Bayern Münchena i Real Madrida na rasporedu je večeras od 21 sat, uz prijenos na HRT 2, platformi HRTi i Arena Sport 1.

VIDEO Atletico - Barcelona 1-2: Madriđani su izgubili bitku, ali ne i rat! Idu dalje u polufinale
VIDEO Atletico - Barcelona 1-2: Madriđani su izgubili bitku, ali ne i rat! Idu dalje u polufinale

Atletico Madrid je izgubio 2-1, ali ukupnim rezultatom 3-2 prošao u polufinale Lige prvaka. Yamal i Torres su zabili za Barcelonu, a Lookman za Madriđane. U polufinalu će igrati protiv Arsenala ili Sportinga
Ako Zlatko Dalić ode, igrači žele Slavena Bilića! HNS razmišlja i o još jednoj, manje iskusnoj opciji
Ako Zlatko Dalić ode, igrači žele Slavena Bilića! HNS razmišlja i o još jednoj, manje iskusnoj opciji

HNS već razmišlja o novom izborniku, zato što još nije potpisao novi ugovor sa Zlatkom Dalićem. Igrači, koliko čujemo, ne bi imali ništa protiv da ih preuzme Bilić, ako već Dalić odluči otići
STRAŠNE SCENE Golman Atletica čepovima u nos zvijezdi Barce! Poteklo dosta krvi. Ležao je...
STRAŠNE SCENE Golman Atletica čepovima u nos zvijezdi Barce! Poteklo dosta krvi. Ležao je...

Drama u Ligi prvaka! Fermín López stravično ozlijedio lice u sudaru s golmanom Atlética, ali nevjerojatno, nastavio je igrati

