Arsenal - Sporting i Bayern - Real: Evo gdje gledati današnju borbu za polufinale Lige prvaka

Danas su na rasporedu druga dva četvrtfinalna susreta Lige prvaka. Sporting u Londonu protiv Arsenala lovi minimalni zaostatak iz prve utakmice, dok će Real na Allianz Areni pokušati nadoknaditi zaostatak protiv Bayerna, koji je u prvoj utakmici slavio 2-1.

"Topnicima" je minimalnu prednost u Lisabonu osigurao Kai Havertz pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Ipak, atmosfera u Londonu daleko je od idealne. Momčad Mikela Artete u posljednjih je nekoliko tjedana ispala iz oba domaća kupa, a formu je dodatno uzdrmao i šokantan prvenstveni poraz od Bournemoutha 2-1 proteklog vikenda.

Problemi za "topnike" tu ne staju. Lista ozlijeđenih igrača prilično je duga, a pod upitnikom su nastupi kapetana Odegaarda, Sake te Timbera. Ni gosti iz Lisabona ne dolaze u punom sastavu. Upitni su Fresneda i Simoes. U velikom europskom derbiju Real će u Münchenu biti značajno oslabljen jer zbog žutih kartona pravo nastupa Tchouaméni, upitan je i Mendy, dok Asencio nije ni otputovao u Njemačku.

Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos/NOR

Povijest međusobnih dvoboja ovih divova bogata je, a u posljednjih trinaest susreta Real je bio uspješniji s osam pobjeda, dok je Bayern slavio tri puta. Statistika također pokazuje da Real nije izgubio u posljednja četiri gostovanja u Münchenu. Ljubitelji nogometa u Hrvatskoj dvoboj između Bayerna i Real Madrida moći će pratiti u izravnom prijenosu na HRT-u 2 i Areni Sport 1. Prijenos počinje uvodnom emisijom u 20, dok susreti kreću u 21 sat. Utakmica Arsenala i Sportinga prenosit će se na Areni Sport 2.