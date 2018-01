Benderova večer života! Zabio je 20 uz 'bananu' Westbrooku

Phoenix Sunsi pobijedili su kod kuće Oklaohomu 114-110, a briljirao je mladi Hrvat Dragan Bender. Zabio je 20 koševa uz šest skokova, četiri asistencije i tri blokade, od kojih je jedna bila posebno impresivna, na Russellu Westbrooku.

Bender je pogodio šest trica iz osam pokušaja, a na parketu je proveo 39 minuta, najviše od svih u Sunsima.

Prvi strijelac utakmice bio je Devin Booker s 26 koševa, TJ Warren zabio je 23 koša, ali junak večeri bio je 20-godišnji Bender, koji je dobio ovacije navijača u Phoenixu.

Posebno kod poteza u kojem je ispratio kontru pa impresivnom blokadom zaustavio jednog od najboljih košarkaša današnjice, Russella Westbrooka, aktualnog MVP-a.

Benderu je to bila najbolja utakmica karijere u NBA ligi u koju je stigao prošle sezone.

Srušio je svoje osobne rekode, u broju koševa i ubačenih trica, minutama u igri i broju ubačaja iz igre. Čak 17 koševa zabio je u drugom poluvremenu, a proglašen je igračem utakmice koju je prelomio ulaskom s klupe.

- Zabavno je biti ovdje, pogađati ovakve šuteve i pobjeđivati. Na kraju dana, ovo je igra, zabavljamo se na terenu i uživamo - rekao je Bender.

Russell Westbrook zabio je 26 koševa uz 11 asistencija i 10 skokova, ali nije to bilo dovoljno za raspoložene Sunse i još raspoloženijeg džokera s klupe Dragana Bendera koji je uništio Thunder tricama i sjajnim potezima.

What a night for @DBender03



Obviously he's our @CarlsJr Star of the Game! pic.twitter.com/FVKuNHQth7